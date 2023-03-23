俄軍後繼無力 烏克蘭陸軍上將預告：反攻即將到來

烏克蘭陸軍上將瑟爾斯基（中）表示，在巴赫姆特堅守數個月之後，烏克蘭軍隊即將發起反攻。（路透）

2023/03/23 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭陸軍上將瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今（23）日表示，俄軍於冬季發起了大規模攻勢，卻遲遲未拿下戰略目標巴赫姆特（Bakhmut），說明俄軍「後繼無力」，而堅守了4個多月的烏克蘭軍隊即將吹響反攻的號角。

《路透》報導，瑟爾斯基在社交平台Telegram上指出，俄羅斯的瓦格納傭兵（Wagner） 試圖在這場最漫長最血腥的戰役中奪下巴赫姆特，卻「失去大部分作戰力量，且後繼無力」。

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瑟爾斯基預告，「很快的，我們將把握這個機會，就像我們先前在基輔（Kyiv）近郊、哈爾柯夫（Kharkiv）、巴拉克利亞（Balakliya）以及庫皮揚斯克（Kupiansk）所做的一樣。」他列出的均為烏克蘭去年發動反擊戰的地點，而烏軍透過這些行動收復大量失土。

俄羅斯方面尚未回應俄軍在巴赫姆特止步不前的說法，不過瓦格納集團傭兵頭子普里格津（Yevgeny Prigozhin）近幾天才發表悲觀聲明，警告烏克蘭的反擊即將到來。

在一封寫給俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的信函中，普里格津指稱，烏克蘭打算切斷瓦格納傭兵與俄羅斯正規軍的聯繫，要求紹伊古採取行動。他還說，若紹伊古「做不到」，將產生「不好的後果」。

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