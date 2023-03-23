為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍後繼無力 烏克蘭陸軍上將預告：反攻即將到來

    烏克蘭陸軍上將瑟爾斯基（中）表示，在巴赫姆特堅守數個月之後，烏克蘭軍隊即將發起反攻。（路透）

    烏克蘭陸軍上將瑟爾斯基（中）表示，在巴赫姆特堅守數個月之後，烏克蘭軍隊即將發起反攻。（路透）

    2023/03/23 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭陸軍上將瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今（23）日表示，俄軍於冬季發起了大規模攻勢，卻遲遲未拿下戰略目標巴赫姆特（Bakhmut），說明俄軍「後繼無力」，而堅守了4個多月的烏克蘭軍隊即將吹響反攻的號角。

    《路透》報導，瑟爾斯基在社交平台Telegram上指出，俄羅斯的瓦格納傭兵（Wagner） 試圖在這場最漫長最血腥的戰役中奪下巴赫姆特，卻「失去大部分作戰力量，且後繼無力」。

    瑟爾斯基預告，「很快的，我們將把握這個機會，就像我們先前在基輔（Kyiv）近郊、哈爾柯夫（Kharkiv）、巴拉克利亞（Balakliya）以及庫皮揚斯克（Kupiansk）所做的一樣。」他列出的均為烏克蘭去年發動反擊戰的地點，而烏軍透過這些行動收復大量失土。

    俄羅斯方面尚未回應俄軍在巴赫姆特止步不前的說法，不過瓦格納集團傭兵頭子普里格津（Yevgeny Prigozhin）近幾天才發表悲觀聲明，警告烏克蘭的反擊即將到來。

    在一封寫給俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的信函中，普里格津指稱，烏克蘭打算切斷瓦格納傭兵與俄羅斯正規軍的聯繫，要求紹伊古採取行動。他還說，若紹伊古「做不到」，將產生「不好的後果」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷遭國際刑事法院通緝 俄前總統警告：逮捕他等同宣戰
    2023/03/23 19:37

    普廷遭國際刑事法院通緝 俄前總統警告：逮捕他等同宣戰
    北約秘書長︰不排除成員國援烏西方戰機
    2023/03/23 15:47

    北約秘書長︰不排除成員國援烏西方戰機

    跟著北士科超前部署 二大增值關鍵
    威廉王子突訪波、烏邊境城市 感謝戰士「捍衛我們的自由」
    2023/03/23 10:23

    威廉王子突訪波、烏邊境城市 感謝戰士「捍衛我們的自由」
    烏軍在巴赫姆特發動小規模反攻 俄軍進攻力量減弱
    2023/03/23 08:36

    烏軍在巴赫姆特發動小規模反攻 俄軍進攻力量減弱

    2023臺北文創天空創意節 百萬徵件開跑
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播