北約秘書長︰不排除成員國援烏西方戰機

北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格。（路透檔案照）

2023/03/23 15:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼烏克蘭總統澤倫斯基2月間疾呼西方盟國援助戰績，「為自由插上翅膀」之後，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，不排除北約盟國向烏克蘭交付西方戰機。

史托騰伯格在英國《衛報》22日刊出的訪談中，透露出此一援烏意向。他指出，西方已提供不少軍事裝備，包括戰車、戰鬥裝甲車和火箭彈，目標是「使烏克蘭人能夠發動進攻並奪回領土」，但他不排除北約成員國進一步援助烏克蘭F-16或其他西方噴射戰機。

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本月，波蘭和斯洛伐克同意提供17架MiG-29戰機，但烏軍可用戰機的總數仍然很少。史托騰伯格表示，儘管美國總統拜登最初明顯拒絕提供美製戰機，但應持續因應提高烏克蘭空戰能力的需求，北約「尚未就F-16做出任何決定。」

據了解，烏克蘭飛行員使用幻象2000多用途戰機的培訓，已在法國進行了一個半月。 最近，法國一直在逐步淘汰幻象戰機，以飆風（Rafal）戰機取代，但改裝版的幻象2000-C被認為是相當不錯的戰機，經過額外維修後，可以出售給感興趣的國家。

稍早，美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名消息人士指出，美國正在與烏克蘭飛行員合作，確認他們需要花多少時間完成F-16戰機訓練。然而，一名美國政府官員指出，美國只是在評鑑2名飛行員的駕駛能力，並不是在進行飛行訓練，2人也不會實際駕駛飛機，但還有10名飛行員可能會加入他們的行列。

史托騰伯格警告，俄國總統普廷沒有立即在烏克蘭實現和平的計畫，因此西方需要做好準備，在未來很長一段時間內向基輔提供致命的援助。

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