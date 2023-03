威廉王子突訪波、烏邊境城市 感謝戰士「捍衛我們的自由」

2023/03/23 10:23

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏衝突持續至今,英國威廉王子今突訪波蘭與烏克蘭邊境區,並慰勞援烏的英國與波蘭軍隊。他對戰士們說,「你們捍衛著我們的自由,這是非常重要的工作」。

綜合外媒報導,威廉王子所參訪的波蘭邊境城市熱舒夫(Rzeszow)距離烏克蘭僅1小時車程,他在波蘭國防部長布拉查克(Mariusz Blaszczak)陪同下,參訪當地英國第3旅國土防衛部隊(the 3rd Brigade Territorial Defense Force),並與駐守當地的波蘭及英國戰士交談。

威廉王子對他們說,「感謝你們在這裡所做的一切,你們捍衛著我們的自由,這是非常重要的工作」、「回國每個人都會支持你們」。

威廉王子公開聲明說,「我身在此處,因為我想要親自感謝波蘭及英國部隊,雙方是緊密合作且重要的夥伴」、「透過支持烏克蘭、我們的自由,我們國家關係更加穩固。」

基於安全因素,威廉王子到訪波蘭熱舒夫為祕密行程,直到威廉王子從邊境飛抵波蘭首都華沙,所有行程才曝光。威廉王子預計停留兩天一夜,今到邊境慰勞戰士後,還到訪波蘭首都華沙的烏克蘭難民中心,預計23日將會見波蘭總統杜達(Andrzej Duda)。

???????????????? ???? ????????



This afternoon I travelled to Poland to meet British and Polish troops, where I heard about their extraordinary work in support of Ukraine.



My message to them on behalf of all of us, thank you! pic.twitter.com/OYc5gvjnw3