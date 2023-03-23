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    威廉王子突訪波、烏邊境城市 感謝戰士「捍衛我們的自由」

    英國威廉王子今突訪波蘭與烏克蘭邊境區，並慰勞援烏的英國與波蘭軍隊。（路透）

    英國威廉王子今突訪波蘭與烏克蘭邊境區，並慰勞援烏的英國與波蘭軍隊。（路透）

    2023/03/23 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏衝突持續至今，英國威廉王子今突訪波蘭與烏克蘭邊境區，並慰勞援烏的英國與波蘭軍隊。他對戰士們說，「你們捍衛著我們的自由，這是非常重要的工作」。

    綜合外媒報導，威廉王子所參訪的波蘭邊境城市熱舒夫（Rzeszow）距離烏克蘭僅1小時車程，他在波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）陪同下，參訪當地英國第3旅國土防衛部隊（the 3rd Brigade Territorial Defense Force），並與駐守當地的波蘭及英國戰士交談。

    威廉王子對他們說，「感謝你們在這裡所做的一切，你們捍衛著我們的自由，這是非常重要的工作」、「回國每個人都會支持你們」。

    威廉王子公開聲明說，「我身在此處，因為我想要親自感謝波蘭及英國部隊，雙方是緊密合作且重要的夥伴」、「透過支持烏克蘭、我們的自由，我們國家關係更加穩固。」

    基於安全因素，威廉王子到訪波蘭熱舒夫為祕密行程，直到威廉王子從邊境飛抵波蘭首都華沙，所有行程才曝光。威廉王子預計停留兩天一夜，今到邊境慰勞戰士後，還到訪波蘭首都華沙的烏克蘭難民中心，預計23日將會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。

    英國威廉王子今突訪波蘭並參訪當地烏克蘭難民中心。（歐新社）

    英國威廉王子今突訪波蘭並參訪當地烏克蘭難民中心。（歐新社）

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