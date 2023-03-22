岸田為支持烏克蘭 承諾向波蘭提供援助

日本首相岸田文雄抵達波蘭首都華沙，與波國總統莫拉維茨基會面。（法新社）

2023/03/22 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄在今日（22日）承諾向波蘭提供發展上的協助，目的為使波蘭協助鄰近的烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵。

根據《美聯社》報導，在岸田突訪烏克蘭並會見總統澤倫斯基後的第二天，岸田抵達波蘭首都華沙與波蘭總理馬特烏什·莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）會面。「顧慮到因為（俄羅斯）長期入侵烏克蘭，波蘭的負擔越來越重」岸田表示，日本將向波蘭提供援助，以利支持波蘭繼續發揮其在烏俄戰爭的角色，並打算大力支持波蘭的建設計畫。

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波蘭在烏俄戰爭期間向烏克蘭開放國界，吸收數以萬計的戰爭難民。有許多波蘭人自願提供難民住宿、金援和各種生活物資，波蘭政府也在各個火車站設有資訊中心，以便幫助難民。在軍事、人道主義和政治支持上，整個波蘭社會在協助烏克蘭上，扮演不可或缺的角色。

岸田說，日本通常會向發展中國家提供承諾類型的援助，但波蘭早已不在能夠提供這類援助的範圍內，但日本政府這次願意破例援助波蘭政府。岸田也表示，像是日本和波蘭等價值相同的國家，在支持烏克蘭和進一步對俄羅斯實行制裁的方面，立場保持團結一致是至關重要的。

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