憂習近平訪問俄羅斯 波蘭總理警告：「中俄軸心」很危險

波蘭總理莫拉維茨奇警告「中俄軸心」將造成危險。圖為俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左）21日在克里姆林宮把酒言歡。（法新社）

2023/03/22 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今（22）日表示，他對於中國國家主席習近平訪問俄國的舉動感到很憂慮，因為他認為新形成的「中俄軸心」將會造成危險。

中國國家主席習近平本日結束對俄羅斯為期三天的國是訪問，期間他與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）互稱「親愛的朋友」，還簽訂了「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，表達雙方在經貿、文教、醫療、科技、糧食、農業等方面上進一步合作的意願。

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《法新社》報導，莫拉維茨奇本日在迎接來訪的日本首相岸田文雄時，對媒體表示：「中國國家主席訪問莫斯科讓我們憂慮，這個中國-莫斯科軸心很危險。」莫拉維茨奇接著又說：「我們正試著說服中國不要支持俄羅斯的國際侵略性政策。」

從烏克蘭來到波蘭的岸田文雄，則讚揚了波蘭對烏克蘭的援助，不過岸田文雄指出，儘管波蘭傾力相助烏克蘭抵禦俄羅斯，但自身的負擔也越來越重，因此日本有意援助波蘭，但他在談話中沒有說明細節。

岸田文雄說：「我告訴總理⋯⋯，我們我們認為波蘭能夠獲得正式的發展援助，我們打算積極安排援助計畫。」

波蘭總理莫拉維茨奇（右）在華沙歡迎來訪的日本首相岸田文雄（左）。（歐新社）

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