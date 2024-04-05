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花蓮強震》山海關大樓列危樓 住戶二度返家收家當

山海關一名住戶從家中搶救出一隻小豬撲滿，無奈表示希望能早日回歸正常生活。（記者鄭景議攝）

山海關一名住戶從家中搶救出一隻小豬撲滿，無奈表示希望能早日回歸正常生活。（記者鄭景議攝）

2024/04/05 12:49

〔記者鄭景議／花蓮報導〕花蓮3日發生規模7.2強震，縣內不少大樓出現災情，位於吉安鄉仁里五街上的山海關大樓外觀出現裂痕，結構技師發出危樓紅單警示，住戶昨日已經收拾過家當，今日上午再度前往收拾，一名住戶從家中搶救出一隻小豬撲滿，無奈表示希望能早日回歸正常生活。

山海關大樓李姓主委表示，昨日已經有讓住戶回大樓拿家當，但昨日只開放半小時，有住戶住的樓層高，又沒有電梯可搭，光是走到家門口就花上10分鐘，加上住戶眾多，人擠人，不少住戶反映真的收拾時間只有5分鐘不到，因此今日再度開放住戶回家收拾。

李姓主委說，昨日也有開說明會，已經先發給住戶每戶1萬元的災害及意外事故慰問金，日後還有災害救助金、衛生福利部捐款專戶慰問金及財團法人賑災基金會災民振助等慰問或救助金會陸續發放，目前的難題是這些救助及慰問金都是依照戶籍核給，山海關大樓118戶中有約40戶是租戶，租戶沒有戶籍要如何領取？戶主是否可以重複領取等，還有待協商解決。

一名吳姓住戶從家中搶救出小豬撲滿等家當，她表示自己目前舉家住在政府安排的收容民宿中，但只有前三日免費，後續要住哪裡目前沒有頭緒，被問到希望獲得政府甚麼樣的補助時，吳姓住戶露出淡淡苦笑說：「全額」。

一名家住10樓的住戶說，地震發生時老公剛好送小孩去上課，自己一個人在家，眼見家中的家具紛紛傾倒，連剛買一個月的電視螢幕都應聲倒下，讓她欲哭無淚，現在家中還有很多家當，包括鋼琴、貴重家電等，不知道有沒有辦法搬出來。

另一名家住8樓的住戶則說，他們家搬來山海關大樓不到3年，沒想到房子才剛買，就發生這樣的天災，雖然昨天有聽說明會，但還是不太清楚可以得到甚麼樣的補助，現在舉家住在娘家，很希望可以回歸正常生活。

山海關大樓出現不少裂痕。（記者鄭景議攝）

山海關大樓出現不少裂痕。（記者鄭景議攝）

山海關大樓今日再度開放住戶回家收拾。 （記者鄭景議攝）

山海關大樓今日再度開放住戶回家收拾。 （記者鄭景議攝）

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