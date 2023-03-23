俄副外長坦言 核衝突風險升至近數十年來最高

俄副外長雷雅布可夫表示，目前的核衝突風險是近數十年來最高。（法新社）

2023/03/23 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突自去年2月爆發以來，俄羅斯總統普廷及政府高層屢次放話不惜動用核武捍衛國土，加上俄國上月決定中止參與《新削減戰略武器條約》（New START），讓各界對於核戰風險備感擔憂。如今俄副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）也說，目前的核衝突風險是近數十年來最高階段。

俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）報導，雷雅布可夫在當地時間週三在瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）上表示，「今日我不太想沉溺於發生核衝突可能性是否升高的辯論當中，但確實高於我們過去數十年來所目睹的情況。」

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《新削減戰略武器條約》於2010年所簽訂，2011年正式生效，有效期10年，並可延長5年。2021年條約效期延長至2026年2月4日。條約內容包括規定雙方可部署的長程核彈頭數量為1550枚，限制可攜帶原子武器的導彈使用規模，以及一經通知便得讓對方的監督人員到有關設施查驗等。

然而，普廷上月22日在國情咨文演講中宣布暫停參與New START，並隨即依據《俄羅斯聯邦國際條約法》所賦予其權利簽署法令。

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