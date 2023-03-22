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    法國預計年底前通過年金改革 馬克宏：我選擇了整體利益

    馬克宏在國家電視台發表論述，表示養老金法案要在年底之前實施。（路透社）

    馬克宏在國家電視台發表論述，表示養老金法案要在年底之前實施。（路透社）

    2023/03/22 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕法國政府上週動用憲法強行通過退休金改革法案，法國總統馬克宏週三（22日）表示，他未經議會表決通過的養老金法案，要在「年底」之前實施，儘管群眾抗議，他仍堅持將退休年齡從62歲提高到64歲。

    根據《美聯社》報導，馬克宏在國家電視台播出的採訪中發表上述評論，表示該法案將「繼續走著民主的道路」。而法國憲法委員會需要在未來幾週內審查改革法案，只有在憲法委員會批准後法案才能變成法律。這也是自上週馬克宏政府在議會強行通過養老金法案以來，馬克宏首次發表公開談話。

    法國政府上週（16日）動用憲法第49.3條的特殊權力，在未經國民議會表決下強行通過退休金改革法案，引起遍佈巴黎和全國各地的抗議活動，其中一些抗議活動最後演變為暴力事件，馬克宏在談話中譴責了抗議活動中的暴力行為，他表示「改革不是奢侈，也不是好玩，而是國家的必需品」。

    這位45歲的總統一再表示，他相信法國的退休制度需要修改，以保證資金足夠支撐制度的運轉。

    與此同時，馬克宏堅稱，他尊重工會和反對組織的抗議活動，認為反對人士有權表明不同意養老金計劃的立場，試圖澄清自己認為反對聲音是合法的，而不像是麻煩製造者。馬克宏表示，「我們必須傾聽他們的聲音，傾聽他們的憤怒並做出回應」。

    馬克宏也承認，大多數的法國人反對退休金改革。「但在民意調查和國家的整體利益之間，我選擇了整體利益，如果這意味著以後不受歡迎，我會忍受」。

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