3度全國罷工抗議下 法國「年金制度改革」進入國會審議

數萬名抗議者今日走上法國街頭，進行第3天的全國性示威遊行，反對「年金制度改革」中將最低退休年齡提高2年至64歲。（路透）

2023/02/07 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕法國數以萬計的抗議者今（7）日再度走上街頭，第3次發動全國串連示威遊行，反對「年金制度改革」草案將最低退休年齡提高2年至64歲，在國民議會即將審議之際持續施壓。

綜合媒體報導，法國罷工持續上演，法國國家鐵路（SNCF）預計，今天只有一半的法國高速列車（TGV）運行，地鐵許多線路將大範圍停駛。法國電力公司（Électricité de France）和石油公司道達爾（TotalEnergies）的部分員工也打算參加罷工，許多學校也會關閉。

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據報導，經過上個月前2輪罷工後，法國工會打算再接再厲，試圖讓法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）放棄將最低退休年齡從62歲提高到64歲。法國工會在週六（11日）舉行第4次罷工抗議活動。此外，1月31日的第2次示威遊行，全國至少有127萬人響應，規模為迄今為止最大。

另一方面，法國立法者，國民公會昨（6）日起著手針對「年金制度改革」審議，法國總理博恩（Elisabeth Borne）曾透露，政府也在考慮其他方案，以便讓更多工人可以在64歲前退休，不過這項讓步是否有助於獲得多數支持仍待觀察。

報導指出，若馬克宏在議會中無法獲得足夠支持，馬克宏仍可使用憲法「強制通過法案」機制，讓法國總理繞過國民議會對法案的討論與投票，直接讓法案通過，此舉無疑會激起反對者的不滿，也可能讓反對者試圖透過「不信任投票」反制。

經過上個月前2輪罷工後，法國工會打算再接再厲，也預估在週六（11日）將舉行第4次罷工抗議活動。（路透）

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