法參議院通過64歲退休年改案 全國3/15再次發起罷工

法國64歲退休年改案11日晚間在參議院通過，工會15日再發起全國罷工。（法新社）

2023/03/12 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為防止年金體系破產，提出退休年齡從62歲延後至64歲年改方案，該案昨晚間在參議院通過，預計16日進入參眾兩院將進行最終表決，法國工會則宣告，15日將再次發起全國罷工抗議。

綜合外媒報導，法國參議院昨晚間以195票對上112票通過極具爭議年改，總理伊麗莎白（Elisabeth Borne）在推特寫到，經過數百小時討論，參議院通過年改，這是關鍵一步。參議院共和黨團主席霍塔尤（Bruno Retailleau）說，他們贊成改革盼「拯救」法國退休體系，但不代表支持馬克宏；社會黨議員魯賓（Monique Lubin）則不滿稱，「今天永遠是法國受薪階級的黑暗日」，這是野蠻改革。

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在參議院審查年改之際，法國工會發起罷工抗議活動也來到第7天，昨總計有36萬8千人走上街頭抗議，雖然參與人數比官方預期百萬人還低，但是，該國最大工會、工人民主聯盟（CFDT）聯盟副秘書長里昂（Marylise Leon）嗆聲，接下來還有多事情會發生，如果現在不抗議，以後都沒有機會了。工會們也發表聯合聲明，預計15日再發起全國抗罷工、抗議活動。

法國公共交通系統、發電系統、清潔部門都受罷工、抗議活動影響，公共鐵路運營商SNCF表示，週末全國和地區服務仍將嚴重中斷；法國總工會（CGT）稱，受罷工抗議活動影響，全國發電量11日減少了14%；巴黎街頭則見到大批垃圾堆積、老鼠四竄畫面。

法國年金改革法案包括將法定退休年齡從62歲延後至64歲、取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度等，引發全國人民不滿。

Welcome to Paris ???????? pic.twitter.com/1JvNwqblen — Tayo Aina （@tayoainafilms） March 11, 2023

Huge turnout in Paris today to protest pension reforms.



Polls show most people support rolling strikes against Macron and will not submit to his WEF driven agenda.



???????????????? pic.twitter.com/PIv7myTPat — Kat A ???? （@SaiKate108） March 11, 2023

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