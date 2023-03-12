法參議院通過64歲退休年改案 全國3/15再次發起罷工
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為防止年金體系破產，提出退休年齡從62歲延後至64歲年改方案，該案昨晚間在參議院通過，預計16日進入參眾兩院將進行最終表決，法國工會則宣告，15日將再次發起全國罷工抗議。
綜合外媒報導，法國參議院昨晚間以195票對上112票通過極具爭議年改，總理伊麗莎白（Elisabeth Borne）在推特寫到，經過數百小時討論，參議院通過年改，這是關鍵一步。參議院共和黨團主席霍塔尤（Bruno Retailleau）說，他們贊成改革盼「拯救」法國退休體系，但不代表支持馬克宏；社會黨議員魯賓（Monique Lubin）則不滿稱，「今天永遠是法國受薪階級的黑暗日」，這是野蠻改革。
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在參議院審查年改之際，法國工會發起罷工抗議活動也來到第7天，昨總計有36萬8千人走上街頭抗議，雖然參與人數比官方預期百萬人還低，但是，該國最大工會、工人民主聯盟（CFDT）聯盟副秘書長里昂（Marylise Leon）嗆聲，接下來還有多事情會發生，如果現在不抗議，以後都沒有機會了。工會們也發表聯合聲明，預計15日再發起全國抗罷工、抗議活動。
法國公共交通系統、發電系統、清潔部門都受罷工、抗議活動影響，公共鐵路運營商SNCF表示，週末全國和地區服務仍將嚴重中斷；法國總工會（CGT）稱，受罷工抗議活動影響，全國發電量11日減少了14%；巴黎街頭則見到大批垃圾堆積、老鼠四竄畫面。
法國年金改革法案包括將法定退休年齡從62歲延後至64歲、取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度等，引發全國人民不滿。
Welcome to Paris ???????? pic.twitter.com/1JvNwqblen— Tayo Aina （@tayoainafilms） March 11, 2023
Huge turnout in Paris today to protest pension reforms.— Kat A ???? （@SaiKate108） March 11, 2023
Polls show most people support rolling strikes against Macron and will not submit to his WEF driven agenda.
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