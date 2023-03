法參議院通過64歲退休年改案 全國3/15再次發起罷工

2023/03/12 15:07

〔即時新聞/綜合報導〕法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)為防止年金體系破產,提出退休年齡從62歲延後至64歲年改方案,該案昨晚間在參議院通過,預計16日進入參眾兩院將進行最終表決,法國工會則宣告,15日將再次發起全國罷工抗議。

綜合外媒報導,法國參議院昨晚間以195票對上112票通過極具爭議年改,總理伊麗莎白(Elisabeth Borne)在推特寫到,經過數百小時討論,參議院通過年改,這是關鍵一步。參議院共和黨團主席霍塔尤(Bruno Retailleau)說,他們贊成改革盼「拯救」法國退休體系,但不代表支持馬克宏;社會黨議員魯賓(Monique Lubin)則不滿稱,「今天永遠是法國受薪階級的黑暗日」,這是野蠻改革。

在參議院審查年改之際,法國工會發起罷工抗議活動也來到第7天,昨總計有36萬8千人走上街頭抗議,雖然參與人數比官方預期百萬人還低,但是,該國最大工會、工人民主聯盟(CFDT)聯盟副秘書長里昂(Marylise Leon)嗆聲,接下來還有多事情會發生,如果現在不抗議,以後都沒有機會了。工會們也發表聯合聲明,預計15日再發起全國抗罷工、抗議活動。

法國公共交通系統、發電系統、清潔部門都受罷工、抗議活動影響,公共鐵路運營商SNCF表示,週末全國和地區服務仍將嚴重中斷;法國總工會(CGT)稱,受罷工抗議活動影響,全國發電量11日減少了14%;巴黎街頭則見到大批垃圾堆積、老鼠四竄畫面。

法國年金改革法案包括將法定退休年齡從62歲延後至64歲、取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度等,引發全國人民不滿。

Huge turnout in Paris today to protest pension reforms.



Polls show most people support rolling strikes against Macron and will not submit to his WEF driven agenda.



???????????????? pic.twitter.com/PIv7myTPat