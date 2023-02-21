為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法國「年改」後首訪民間 馬克宏喊話：應再工作久一點

    法國總統馬克宏（圖中）21日呼籲，「應該再工作久一點，讓國家更富足。」（法新社）

    法國總統馬克宏（圖中）21日呼籲，「應該再工作久一點，讓國家更富足。」（法新社）

    2023/02/21 18:04

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）21日走訪世界最大生鮮批發市場「漢吉斯國際市場」 （Marché International de Rungis），也是馬克宏提出備受爭議「年金改革」後首次直接與人民接觸，馬克宏呼籲：「應該再工作久一點，讓國家更富足。」

    綜合媒體報導，馬克宏在農業部長費斯諾（Marc Fesneau）陪同下，今早前往位馬恩河谷（Val-de-Marne）的漢吉斯國際市場例行參訪，面對在場在野黨「不屈法國」（LFI）議員質問，馬克宏表示，「年金改革是必要的」，馬克宏接著說，延長最低退休年齡可以替國家創造更多財富，因為人民有了更多工作時間。

    馬克宏提到，年金改革就是朝著該目標前進，若想繼續維護豐衣足食的社會，享有既有社會福利，人民必須有所付出，工作時間務必增加。馬克宏也不諱言，就算會讓很多人失望、不滿，改革仍勢在必行。

    報導稱，針對法國工會「反年改」3月7日第6次大罷工，馬克宏呼籲大家保持「冷靜」和「尊重」，希望將損害縮至最低，不要影響大家日常生活的步調。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「不要忘記拿破崙」俄國斥馬克宏雙面外交
    2023/02/20 11:50

    「不要忘記拿破崙」俄國斥馬克宏雙面外交
    法國總統馬克宏：希望俄羅斯被擊敗，而非被「粉碎」
    2023/02/19 13:21

    法國總統馬克宏：希望俄羅斯被擊敗，而非被「粉碎」

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    法國議會「年改」法案辯論 15天正反車輪戰無疾而終
    2023/02/18 23:59

    法國議會「年改」法案辯論 15天正反車輪戰無疾而終
    法國第5次反年改大罷工 政府強勢拒絕讓步
    2023/02/16 20:23

    法國第5次反年改大罷工 政府強勢拒絕讓步

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    機場人員也去罷工！法國反年改示威再起 航班大亂
    2023/02/15 22:10

    機場人員也去罷工！法國反年改示威再起 航班大亂
    抗議馬克宏年金改革 B計劃找個垂死有錢老公
    2023/02/11 17:04

    抗議馬克宏年金改革 B計劃找個垂死有錢老公
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播