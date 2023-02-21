法國「年改」後首訪民間 馬克宏喊話：應再工作久一點

法國總統馬克宏（圖中）21日呼籲，「應該再工作久一點，讓國家更富足。」（法新社）

2023/02/21 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）21日走訪世界最大生鮮批發市場「漢吉斯國際市場」 （Marché International de Rungis），也是馬克宏提出備受爭議「年金改革」後首次直接與人民接觸，馬克宏呼籲：「應該再工作久一點，讓國家更富足。」

綜合媒體報導，馬克宏在農業部長費斯諾（Marc Fesneau）陪同下，今早前往位馬恩河谷（Val-de-Marne）的漢吉斯國際市場例行參訪，面對在場在野黨「不屈法國」（LFI）議員質問，馬克宏表示，「年金改革是必要的」，馬克宏接著說，延長最低退休年齡可以替國家創造更多財富，因為人民有了更多工作時間。

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馬克宏提到，年金改革就是朝著該目標前進，若想繼續維護豐衣足食的社會，享有既有社會福利，人民必須有所付出，工作時間務必增加。馬克宏也不諱言，就算會讓很多人失望、不滿，改革仍勢在必行。

報導稱，針對法國工會「反年改」3月7日第6次大罷工，馬克宏呼籲大家保持「冷靜」和「尊重」，希望將損害縮至最低，不要影響大家日常生活的步調。

"Les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps": Emmanuel Macron évoque les retraites depuis Rungis pic.twitter.com/OkGX2jUvbc — BFMTV （@BFMTV） February 21, 2023

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