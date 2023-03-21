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    俄軍進逼頓內茨克州北部小城 恐成為下一個巴赫姆特

    烏軍表示俄軍近期正在試圖包圍阿夫迪夫卡，強調阿夫迪夫卡很有可能成為「下一個巴赫姆特」。圖為阿夫迪夫卡街景。（美聯社）

    烏軍表示俄軍近期正在試圖包圍阿夫迪夫卡，強調阿夫迪夫卡很有可能成為「下一個巴赫姆特」。圖為阿夫迪夫卡街景。（美聯社）

    2023/03/21 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄兩軍持續在烏克蘭東部地區激戰，在頓內茨克州（Donetsk）除了巴赫姆特（Bakhmut）以外，烏軍表示俄軍近期正在試圖包圍同州城市阿夫迪夫卡（Avdiivka），強調阿夫迪夫卡很有可能成為「下一個巴赫姆特」。

    綜合外媒報導，烏克蘭國防軍發言人狄米崔許夫斯基（Oleksiy Dmytrashkivskyi）20日指出，阿夫迪夫卡很有可能很快會變成第二個巴赫姆特，「這是真的」。但狄米崔許夫斯基也提到，俄羅斯遭受相當嚴重的損失，大約損失3個連隊，所有攻勢是從同一個地點發動，可預判出俄軍動向為何，烏軍也設法保衛陣地。

    狄米崔許夫斯基指出，他同意英國國防部對當地局勢的評估，就是俄軍正對阿夫迪夫卡的補給現施加壓力，與他們在巴赫姆特外圍的行動如出一轍。

    英國國防部20日在推特發文指出，俄軍過去3週在阿夫迪夫卡取得緩慢進展，俄軍主要由頓內茨克人民共和國第一軍團負責進攻，因為此部隊成員大多為熟悉地形的當地人員。英國國防部表示，隨著當地戰鬥進行，阿夫迪夫卡焦碳廠區很有可能被視為防禦行動的關鍵地點。

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