習近平訪俄會普廷 布林肯：為俄國暴行提供外交掩護

布林肯指出，習近平訪俄會普廷顯示中國打算為俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行提供「外交掩護」。（法新社）

2023/03/21 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平20日出訪俄羅斯，與俄羅斯總統普廷會面，普廷表示中俄之間有「共同利益」，習近平也同意普廷說法。針對中俄領袖會面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，習近平訪俄會普廷顯示中國打算為俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行提供「外交掩護」，而非予以譴責。

綜合外媒報導，布林肯20日在國務院公佈2022年度人權報告時提到，習近平在國際刑事法庭對普廷發出逮捕令的幾天後前往俄羅斯，此舉表明中國認為他們沒有責任追究俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行，中國甚至沒有譴責俄羅斯。布林肯表示，世界不該被俄羅斯在中國或其他國家支持下採取的戰術所愚弄。

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布林肯指出，中國的和平提議包含了美國長期以來支持的內容，包括確保核子安全、解決人道主義危機、保護平民等，但停火並不包括俄軍撤出烏克蘭，那就是支持俄羅斯的征服行動，這會讓普廷整頓他的部隊，並將局勢轉為對俄有利時重啟戰爭。

布林肯強調，任何結束烏俄戰爭與實現和平計劃的要素都必須要根據聯合國憲章原則，必須維護烏克蘭主權和領土完整性，任何不優先考慮此原則的計劃都只是「拖延戰術」，或是促成不公正的結果，並不是具有建設性的外交措施。

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