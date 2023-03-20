為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    訪俄羅斯會晤普廷 習近平直言：我們兩國有相似的目標

    俄羅斯總統普廷（右）在克里姆林宮歡迎來訪的中國國家主席習近平（左）。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷（右）在克里姆林宮歡迎來訪的中國國家主席習近平（左）。（美聯社）

    2023/03/20 23:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（20）日在克里姆林宮迎接來訪的中國國家主席習近平。普廷在致詞時稱呼習近平「親愛的朋友」，並說中俄有著「共同利益」；習近平則贊同普廷的說法，並說他認為俄羅斯民眾將一如既往的支持普廷。

    綜合英國廣播公司（BBC）美國有線電視新聞網（CNN）報導，普廷在螢幕前對習近平表示：「親愛的朋友，歡迎來到俄羅斯。」、「我知道你個人以及所有我們的中國友人......，在大部分國際熱門議題上有著公正、不偏不倚的觀點。」

    普廷隨後說：「在過去幾年內，中國的國力大幅提升。對整個世界來說，這引來許多人的興趣，很不幸的，還有忌妒。」

    普廷接著指出：「很有象徵性的，距離我們在這裡見面，你首次以中國民選代表的身分訪問這裡時，已經有10年了。這段時間內，我們的關係取得了進展。我們有許多共同利益與目標。」

    普廷還對習近平表示，俄羅斯已經「了解」中國對烏克蘭危機的建議，「你知道，我們總是準備好協商，我們會討論所有這些問題，包括你的建議。」

    習近平則回應：「的確，我們兩國有著相同或相似的目標......，我很高興能回應你的邀請，再次訪問俄羅斯。俄羅斯是我再次當選中國國家主席後，第一個訪問的國家。」

    習近平也表態支持普廷連任俄羅斯總統，他說：「我知道俄羅斯明年將舉行總統大選。在你穩健的領導下，俄羅斯的發展有目共睹。我相信俄羅斯人民將繼續堅定的支持你。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    習近平專機抵莫斯科 晚間9點半與普廷「重要會談」
    2023/03/20 18:53

    習近平專機抵莫斯科 晚間9點半與普廷「重要會談」
    普廷在人民日報發表文章 以同志、老朋友稱呼習近平
    2023/03/20 16:58

    普廷在人民日報發表文章 以同志、老朋友稱呼習近平

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    分析：習近平訪俄欲樹立調人形象 意在挑撥歐美
    2023/03/20 16:37

    分析：習近平訪俄欲樹立調人形象 意在挑撥歐美
    習普會登場 白宮國安會議發言人：我們會緊盯2人談什麼
    2023/03/20 15:49

    習普會登場 白宮國安會議發言人：我們會緊盯2人談什麼

    期交所出擊FIA年會 雙邊會談成績斐然
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播