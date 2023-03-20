訪俄羅斯會晤普廷 習近平直言：我們兩國有相似的目標

俄羅斯總統普廷（右）在克里姆林宮歡迎來訪的中國國家主席習近平（左）。（美聯社）

2023/03/20 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（20）日在克里姆林宮迎接來訪的中國國家主席習近平。普廷在致詞時稱呼習近平「親愛的朋友」，並說中俄有著「共同利益」；習近平則贊同普廷的說法，並說他認為俄羅斯民眾將一如既往的支持普廷。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，普廷在螢幕前對習近平表示：「親愛的朋友，歡迎來到俄羅斯。」、「我知道你個人以及所有我們的中國友人......，在大部分國際熱門議題上有著公正、不偏不倚的觀點。」

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普廷隨後說：「在過去幾年內，中國的國力大幅提升。對整個世界來說，這引來許多人的興趣，很不幸的，還有忌妒。」

普廷接著指出：「很有象徵性的，距離我們在這裡見面，你首次以中國民選代表的身分訪問這裡時，已經有10年了。這段時間內，我們的關係取得了進展。我們有許多共同利益與目標。」

普廷還對習近平表示，俄羅斯已經「了解」中國對烏克蘭危機的建議，「你知道，我們總是準備好協商，我們會討論所有這些問題，包括你的建議。」

習近平則回應：「的確，我們兩國有著相同或相似的目標......，我很高興能回應你的邀請，再次訪問俄羅斯。俄羅斯是我再次當選中國國家主席後，第一個訪問的國家。」

習近平也表態支持普廷連任俄羅斯總統，他說：「我知道俄羅斯明年將舉行總統大選。在你穩健的領導下，俄羅斯的發展有目共睹。我相信俄羅斯人民將繼續堅定的支持你。」

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