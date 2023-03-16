中國人大政府工作報告 涉台刪除「反獨促統」

中國全國人大今年的政府工作報告全文曝光，最終版本涉及台灣的部分，刪除了「堅定反獨促統」等內容。（歐新社）

2023/03/16 20:02

〔中央社〕中國全國人大今年的政府工作報告全文曝光，最終版本涉及台灣的部分，刪除了「堅定反獨促統」等敘述，在展望今年的涉台工作論述少於90字。

新華社16日公布「關於2022年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2023年國民經濟和社會發展計畫草案的報告」，當中的涉台內容與前中國國務院總理李克強5日發表的政府工作報告相比，篇幅更為縮短，並刪除了一些內容。

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最終版本的政府工作報告，涉台內容為：「全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進祖國和平統一進程，促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，深化兩岸各領域融合發展。」

李克強5日發表的政府工作報告則寫道：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心開創復興偉業。」

兩者相比，最終審議通過的版本，刪除了「堅定反『獨』促統」，以及刪除或調整「推動兩岸關係和平發展」、「兩岸同胞血脈相連」、「推動兩岸共同弘揚中華文化，同心開創復興偉業」等字眼。

最終版本涉台字數也從原版本的118字，減少為83字。

全國人大2020年的初版政府工作報告，因未提「九二共識」而引發關注與猜測，當年最後的版本做了修改，增加「一個中國原則、九二共識、兩岸和平發展」的表述。

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