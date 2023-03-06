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    在說誰？李克強告別喊話「人在幹天在看、蒼天有眼」

    中共總書記習近平在全國人大會議後與李克強握手。（路透）

    中共總書記習近平在全國人大會議後與李克強握手。（路透）

    2023/03/06 08:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國第14屆全國人民代表大會第一次會議5日在北京開幕，國務院總理李克強發表任內最後一次政府工作報告，只花約1個小時，他與同為「（共青）團派」的全國政協主席汪洋都將「裸退」，被視為象徵一個時代的結束。網路上流傳一段畫面，李克強在與國務院工作人員告別時喊話「人在幹，天在看，蒼天有眼」，這番話引發聯想，紛紛嘲諷「說給誰聽的」。

    李克強在全國人大會議避談清零對中國經濟和社會的危害，強調中國經濟新成就，並且訂下今年經濟成長5％的新目標。此外，今年中國政府將加快推進軍隊後勤和資產管理系統現代化，繼續進行國防和軍隊改革。在涉台部分，則宣稱要「堅持一個中國原則和九二共識，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」。

    李克強發表工作報告，全程僅約1個小時，開幕會結束後，中共總書記習近平走向李克強並握手，接著轉身向其他人招呼後離開，雙方互動冷淡。

    近日網路上傳出李克強和國務院幹部合影告別的影片，畫面中眾人不斷高喊總理好，另一段影片則可看到，李克強當場喊話，他向國辦全體幹部志工表達感謝，接著提到，今天陽光明媚，如沐春光，人們常說「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼，看著國辦同志多年來辛辛苦苦、紥紮實實做出奉獻，應該給予獎賞...」，語畢現場卻是一陣尷尬笑聲。

    這段畫面也引發網民熱議，紛紛嘲諷「影射誰？」「包子：你說誰呢？」「老大哥就是天，老大哥在看著你」、「舉頭三尺有神明，别看你現在鬧的歡，日後拉清單」、「人在做，天在看，天滅共產黨是吧...」。

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