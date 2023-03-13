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    強調以黨領政 習近平：共軍是「鋼鐵長城」

    中國國家主席習近平稱，將加強軍隊現代化，建設鋼鐵長城。（美聯社）

    中國國家主席習近平稱，將加強軍隊現代化，建設鋼鐵長城。（美聯社）

    2023/03/13 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今天指出，要貫徹「總體國家安全觀」、兼顧發展利益，就必須強化中國軍隊現代化，使其成為「鋼鐵長城」。外媒對此警告，台灣處境將更加岌岌可危。

    綜合外媒報導，中國領導人習近平近日展開國家主席的第3個任期，今在全國人大會議閉幕發表演說，除呼籲加強維護國家安全，亦要求管理公共安全力道全面提升。

    習近平表示，要加強中國人民解放軍現代化建設，「把軍隊建設成鋼鐵長城，亦要堅持共產黨領導，確保黨永遠不變質、不變色、不變味」。

    習近平近來頻繁任命親信，擔任國家安全高層，預計中共正加強對國安事務的監督。去年11月底，新疆烏魯木齊一處住宅失火，釀成中國境內「白紙革命」，反對聲浪四起，也讓中共預見國內可能產生的威脅。

    此外，面對美國強力制裁，習近平認為，中國必須在科技方面實現自力更生。但眼下晶片製造設備、半導體尖端技術發展碰壁，習近平並沒有提出具體的改善措施。

    本次全國人大全體會議中，習近平以2952票全票當選國家主席，沒有反對票，沒有棄權票。包括微博等社群平台禁止評論此事，因此被部份網友冠以「習禁評」的稱號。

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