中國新宮廷戲正上演 英媒：習家軍爭權派系化

英媒報導，在中共總書記暨中國國家主席習近平鞏固權力的同時，中國宮廷政治大戲也正在上演，習家軍親信勢力在升到更高級別中共黨內職務後開始出現了新的派系圈，相互爭奪權力。圖為去年10月中共20大閉幕時，中國前國家主席胡錦濤在眾目睽睽下竟被「請」出場。（路透）

2023/01/27 22:47

〔編譯楊芙宜／台北報導〕英國《金融時報》本週報導，中國宮廷政治大戲正在上演，在中國共產黨頂層新的政治分歧正在形成；3月即將召開的兩會（全國人大和政協會議）將確認中國國家主席習近平第3任期政府關鍵職務的人事任命，除了代表習第3任的權力鞏固完成，也代表習家軍親信勢力在升到更高級別中共黨內職務後開始出現了新的一個派系圈，相互爭奪權力。

這篇《金融時報》中國特派員懷特（Edward White）的25日報導指出，這些習家軍準官員大多是習近平年輕時就認識的人，或習從職涯早期就開始共事數十年的親信官員，以及對習這位毛澤東以來最強大中國領導人宣示效忠的新星。

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曾任中國前總理趙紫陽顧問、現任美國史丹佛大學與紐約智庫亞洲協會高級研究員的吳國光在「中國領導觀察」期刊（China Leadership Monitor）撰文分析，中國「派系政治的新時代正攤開」，他認為習近平作為中國最高領導人的地位和權威不太可能遇到中共高層幹部內的挑戰，「但在習追隨者不同團體之間的派系競爭，已經開始發生」。

根據吳國光分析，習家軍派系的4個關鍵團體包括在福建、浙江、上海、陝西與習近平共事的官員，另外5個集團則包括來自軍事和工業部門的一群官員、與著名的北京清華大學有關係的官員、與中共中央黨校有關係的成員、與習近平的妻子彭麗媛有明顯關係的幾名官員、以及來自中共安全部門的一個集團。

吳國光指出，從更大角度來看，軍工部門崛起看來表明了習近平的新經濟科技發展戰略，重視國家在提倡技術進步的能力，並降低私人部門在中國經濟的分量。

加州大學聖地牙哥校區（UCSD）的政治經濟學副教授史宗瀚（Victor Shih）則把最重要的派系集團縮小至習近平在擔任福建和浙江省長時形成的集團，以及被任命為黨內強大反腐機構成員的北方幹部集團。

報導說，習近平在1999年至2002年任福建省長時期的親信包括何立峰，在中共20大晉升政治局委員，並被點名今年將接替劉鶴退休後的中國國務院副總理一職，成為中國「新經濟沙皇」；蔡奇，中共宣傳和意識型態的新掌管者；以及中國公安部長王小洪。

報導指出，至於習近平2002年至2007年擔任浙江省委書記期間的人馬包括李強，已是中共中央政治局常委、為接任下屆中國國務院總理的頭號候選人，以及新廣東省委書記黃坤明、中國國家安全部新部長陳一新。

不過，報導指出，中共高層內部形成的任何派別都有可能引起習近平的憤怒，習已鎮壓了政治反對派和構成其統治的威脅，如去年中共20大召開前幾個月，前中國司法和公安官員被控參與不忠於中國國家主席的「政治團夥」而被判處長期監禁。

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