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    習近平提名李強為國務院總理 張又俠、何衛東為軍委副主席

    中國第14屆全國人大一次會議今（11）日上午舉行第4次全體會議，會中宣讀中國國家主席、中央軍委主席習近平的提名信，一如先前外界預測，習近平提名李強為國務院總理人選。（歐新社）

    中國第14屆全國人大一次會議今（11）日上午舉行第4次全體會議，會中宣讀中國國家主席、中央軍委主席習近平的提名信，一如先前外界預測，習近平提名李強為國務院總理人選。（歐新社）

    2023/03/11 09:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國第14屆全國人大一次會議今（11）日上午舉行第4次全體會議，會中宣讀中國國家主席、中央軍委主席習近平的提名信，一如先前外界預測，習近平提名李強為國務院總理人選，同時也提名中央軍委副主席、中央軍委委員、國家監察委員會主任等人選。

    據中媒報導，中國第14屆人大今上午將選出新一屆國務院總理和中央軍委副主席等人選。一如先前外界預測，習近平提名其親信李強為國務院總理人選，至於張又俠和何衛東則被提名為中央軍委副主席人選，李尚福、劉振立、苗華、張升民等人則被提名為中央軍委委員人選。

    大會主席團則提名，國家監察委員會主任候選人為劉金國，最高人民法院院長候選人為張軍，最高人民檢察院檢察長候選人為應勇。預估這些人選均會在稍後進行的人大全體投票會議上高票通過。

    今日下午全國人大也會舉行代表團全體會議，預計將選出國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長等人選，以及全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員的人選。

    此外，今日上午也將舉行中國全國政協14屆一次會議舉行小組會議。下午3點全國政協14屆一次會議將在人民大會堂舉行閉幕會。

    中國第14屆全國人大一次會議今（11）日上午舉行第4次全體會議，中國國家主席、中央軍委主席習近平提名李強（見圖）為國務院總理人選。（路透）

    中國第14屆全國人大一次會議今（11）日上午舉行第4次全體會議，中國國家主席、中央軍委主席習近平提名李強（見圖）為國務院總理人選。（路透）

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