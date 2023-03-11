習家軍全票通過僅他拿到反對票 李鴻忠曾被指是政治變色龍

中國第14屆全國人大昨舉行第3次全體會議，習近平以2952票全部贊成通過，展開史無前例的第三任國家主席任期，其餘人選也都以全票當選通過，唯一收到反對票的是李鴻忠（見圖）。（圖擷自新浪新聞）

2023/03/11 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國第14屆全國人大昨舉行第3次全體會議，習近平以2952票全部贊成通過，展開史無前例的第三任國家主席任期，隨後的人大常委會委員長及全國人民代表大會常務委員會副委員長等選舉，其餘人選也都以全票當選通過，唯一收到反對票的是李鴻忠，但他仍得到2950票成為人大常委會其中一名副委員長。

中國第14屆全國人大昨選出新一任國家主席、國家副主席、中央軍事委員會主席、第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長等要職，幾乎所有當選人都獲得「全票通過」，唯一的例外是中央政治局委員、在昨日被選為人大常委副委員長之一的李鴻忠。據指他獲得2950票，並有1票反對、1票棄權。

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據指李鴻忠是山東昌樂人，最早是從祕書起步，曾擔任遼寧瀋陽市政府、中共遼寧省委、電子工業部辦公廳秘書。在電子工業部與時任部長江澤民、辦公廳副主任黃麗滿有過交集。之後歷任廣東省副省長、深圳市市長、深圳市委書記、湖北省省長、天津市委書記，並於2017年任中央政治局委員。2022年時，中共中央決定，李鴻忠不再兼任天津市委書記、常委、委員職務，由陳敏爾兼任天津市委委員、常委、書記。

李鴻忠被外界熟知的事蹟，包含在2010年中共兩會期間，當時擔任湖北省長的李鴻忠，在中共人大新聞發布會上威脅女記者。據指當時李鴻忠被詢問湖北鄧玉嬌事件，他竟突然怒視威脅女記者，言語失態，甚至搶走女記者的錄音筆。事後李鴻忠威脅記者的錄音在網路流傳，引起外界抨擊，甚至要求李下台。

在2016年時，時任湖北省委書記的李鴻忠，也是第一批在省級常委會上喊出「習核心」的地方諸侯。同年9月他出任天津市委書記，在會議上他至少11次提到習近平，並首先表態對習當局「絕對忠誠」。相關舉動讓外界嘲諷他是「天下第一忠臣」。

港媒《成報》在2016年10月曾刊出《「絕對忠誠」須言行一致 李鴻忠「扮」效忠》這篇文章，內容狠批李鴻忠是「政治變色龍」，並指李會因人、因時、因地來改變自己的政治立場，是典型的投機分子。曾有人評論分析，指根據李鴻忠的官場經歷，可看出他的江派背景，也曾受到江澤民姘頭黃麗滿關照和提拔。之後在薄熙來、周永康落馬之後，李鴻忠又轉向習近平不斷表忠心，成為習近平上任之後江派官員的反水典型。

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