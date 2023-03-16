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    峇里島擬「禁外國人租機車」 副省長：為了用路人安全

    印尼峇里島計劃禁止所有外國人租摩托車。（歐新社）

    印尼峇里島計劃禁止所有外國人租摩托車。（歐新社）

    2023/03/16 00:40

    〔中央社〕印尼峇里島計劃禁止所有外國人租用摩托車，峇里省副省長佐科達週三向《中央社》表示，考慮近年涉及外國人的交通事故增加，為了用路人安全才提出該禁令，他相信國際遊客能理解其考量。

    峇里省政府日前表示，可能將禁止外國人租用摩托車，峇里省副省長佐科達（Tjokorda Oka Artha Sukawati）週三透過書面文件向《中央社》記者解釋峇里省政府考慮實施該禁令的原因。

    佐科達指出，根據峇里島警方的數據，近年來交通事故愈來愈多，特別是涉及外國人及外國遊客的違規案件持續增加，像是沒有戴安全帽等等。他指出：「每個國家的交通法規並不同，對其他國家的交通法規不熟悉可能造成危險。」

    佐科達向《中央社》表示，基於用路人的安全，峇里省政府正計劃禁止外國人租用摩托車，以防止情況更為惡劣。

    他指出，峇里島的交通事故逐年增加，從2021年至2022年增加近一倍。2021年峇里島發生35起交通事故，2022年則有68起。今年截至2月，已有13起交通事故與外國人有關。

    當被問及是否擔憂國際旅客因該禁令而選擇到其他國家旅行時，佐科達表示，峇里省政府相信，赴峇里島旅遊的外國旅客能充分理解該禁令是為了他們在峇里島期間的安全。

    他告訴《中央社》：「若峇里島是個安全的地方，那外國旅客就會再次到訪。」

    目前印尼中央政府正針對該禁令進行評估。印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）表示，該政策需要全面評估它對旅遊業可能產生的影響，他今天說，政府已成立工作小組對此進行研究。

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