雞啼是噪音？峇里島遊客嫌吵 連署向政府單位抗議

日前印尼峇里島傳出有10名外籍旅客發起連署，希望政府單位能夠解決當地雞隻每日發出的「噪音問題」。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/03/11 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕公雞天生就會在清晨破曉時刻發生響亮的啼叫聲，不過這個聲音對於不少都市人已是非常陌生，甚至會感到厭惡。日前印尼峇里島就傳出有10名外籍旅客發起連署，向政府單位提出希望能夠解決「噪音問題」的請願，然而他們的抗議對象竟是當地雞隻。

據《峇里島椰子網》（Coconuts Bali）報導，近期峇里島南庫塔公共秩序局，收到來自10名入住當地民宿的外國遊客提出的請願書。據請願內容指出，居住地有幾隻公雞每天清晨4點到5點之間都會啼叫，就連中午也在叫，讓他們非常困擾。據報導指出，最初是一名俄羅斯遊客反應雞鳴聲實在太吵，接著他越來越受不了擾人清夢的雞啼聲，因此找來其他遊客一起發起連署。

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而公共秩序局主任朱維塔（I Kadek Agus Alit Juwita）也證實確有此事，並在受訪時透露，這名俄羅斯籍旅客和民宿的工作人員一同到分局提出請願，表示他們在當地住了超過一個月，實在不堪其擾，希望當局能夠有所作為。朱維塔也表示，因為公雞而投訴可說是史無前例，所以這起案件對他來說很有趣。

接著朱維塔還提到，旅客們入住的民宿已經經營了很長一段時間，在此之前，從來沒有遊客抱怨過雞啼太吵。目前他試圖居中協調，先建議飼主將公雞搬到較遠的地方飼養，不過這項建議已經遭到對方拒絕，因此未來當局還會再進一步協調。

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