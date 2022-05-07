俄正妹全裸緊貼700年聖樹 慘遭峇里島驅逐出境

俄羅斯網紅法茲利瓦（Alina Fazleeva）全裸依靠在一棵擁有700年歷史的聖樹拍照。（圖翻攝自Instagram）

2022/05/07 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯網紅法茲利瓦（Alina Fazleeva）及其丈夫日前在印尼度假勝地峇里島旅行，她全裸依靠在一棵擁有700年歷史的聖樹拍照，觸犯當地文化，峇里島當局6日宣布將兩人驅逐出境。

《法新社》報導，法茲利瓦在社群網站Instagram擁有1.8萬名粉絲追蹤，她日前在峇里島塔巴南（Tabanan）一座寺廟，全裸貼著巨樹搔首弄姿拍照。這張由她的丈夫法茲列夫（Andrey Fazleev）拍攝的照片，在上傳到Instagram後引發議論，惹怒峇里島民眾。

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報導提到，峇里島印度教文化認為，山脈、樹木和其他自然地物具有神聖性，因為其中都有神靈憑附，它們被認為是眾神的家園。

峇里島移民局局長馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）6日表示，這兩人都被證實從事危害公共秩序且不尊重當地規範的活動，所以兩人將被驅逐出境。馬尼胡魯克補充說，這對夫妻將被禁止進入印尼至少6個月，且必須按照當地信仰，參加聖地的淨化儀式。

法茲利瓦在Instagram使用英文和印尼文道歉，承認自己犯了一個大錯誤，並和丈夫一起在這座聖樹前下跪懺悔。

不過，峇里省長柯斯特（Wayan Koster）表示，政府將不再容忍無禮的遊客。去年有將近200人被峇里島驅逐，其中一些因為違反防疫規定而被驅逐出境。

俄羅斯網紅法茲利瓦（Alina Fazleeva，圖中）及其丈夫法茲列夫（Andrey Fazleev，圖左）因觸犯峇里島當地文化，被驅逐出境。（法新社）

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