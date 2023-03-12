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    把台灣俄羅斯「相提並論」？ 烏駐日大使嗆爆中國謬論

    中國外交部長秦剛。（歐新社檔案照）

    中國外交部長秦剛。（歐新社檔案照）

    2023/03/12 07:12

    〔記者楊丞彧／台北報導〕中國外交部長秦剛7日首度舉行上任以來首場兩會外長記者會，被問及如何看待當前台海情勢，秦剛把矛頭對準台獨與美國，更質疑美方「為什麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期向台灣軍售」。對此，烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）批評，將兩者相提並論的說法「完全無法接受」。

    根據「烏克蘭國家通訊社」報導，克爾松斯基直言，把中國提供武器給俄羅斯相比美國提供武器給台灣兩者相提並論「絕對是不可接受的」。首先，台灣並非侵略者；再者，台灣未向任何對象發動戰爭，更沒有殺戮或強姦兒童。因此，他認為這樣的類比「完全令人無法接受」。

    而針對秦剛的說法，是否代表著中國即將對俄羅斯提供武器？克爾松斯基則說，他還不會這麼快下定論，因為這相當嚴重的事。不過他也提到，鑑於中國與歐美的貿易總額超出俄國逾十倍，因此聽到中方此聲明時，仍必須考量到中國若與歐美起爭執將適得其反，這個因素也必須納入考量。

    而克爾松斯基也強調，中國一直都是以其自身利益為最優先考量行事，現在中國的經濟狀況不佳，最大國營投行與公司已停止在俄國投資，他們只是把俄羅斯當成廉價能源的來源，「把俄羅斯從一間加油站變成一顆『充電寶』」，俄羅斯把自己逼入經濟無法多元化的困境，為了分文也只能什麼都賣給中國或印度。而未來該如何處理印度盧布與中國人民幣，也會讓俄國相當頭痛。

    烏克蘭駐日本大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）。（取自克爾松斯基臉書）

    烏克蘭駐日本大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）。（取自克爾松斯基臉書）

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