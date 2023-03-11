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    降低對中國依賴 美歐擬設「關鍵原物料俱樂部」

    歐盟執委會主席馮德萊恩說，在關鍵原物料議題上將與美國共同合作，以降低對中國依賴。（歐新社資料照）

    歐盟執委會主席馮德萊恩說，在關鍵原物料議題上將與美國共同合作，以降低對中國依賴。（歐新社資料照）

    2023/03/11 23:33

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統拜登10日在白宮與歐盟執委會主席馮德萊恩會面，雙方就建立「關鍵原物料俱樂部」，以降低對中國依賴取得進展。馮德萊恩說，「我們同意將共同合作，對於在歐盟採購或加工的關鍵原物料，將得以進入美國市場，如同它們在美國市場採購一樣」。

    兩個月前，馮德萊恩在達沃斯世界經濟論壇上談到，「與志同道合的夥伴合作，建立關鍵原物料俱樂部；集體強化供應鏈，擺脫單一供應者」。她坦承，歐洲「98%的關鍵礦產依賴中國，這些礦產預料將在乾淨能源的轉型上扮演關鍵角色」。她也批評北京，大幅補貼其「能源敏感企業」，並呼籲「打造公平的競爭環境」 。

    南華早報報導，中國控制鎳、鋰與鈷等全球許多關鍵礦產逾50%供應。這些礦產對軍事供應鏈與乾淨能源技術至關重要，而美國與歐盟憂心北京恐扣留相關礦產，以削弱他們的經濟與安全。

    在10日發表的聯合聲明中，美歐雙方將針對關鍵礦產的貿易協議立即展開談判，該協議將允許歐洲電動車，有資格獲得美國降低通膨法（IRA）賦予的電動車稅賦抵免權益。

    雙方也將進一步宣布旨在增加補貼措施透明度的對話，新的「乾淨能源獎勵對話」機制將是成立「美歐貿易與技術委員會」的一部分，該雙邊論壇將就發展與佈署新技術的原則達成協議。該對話也將「加速對第三方，比如中國的非市場政策與行為的訊息共享，以作為聯合行動的基礎」。

    在10日會議之前，一名拜登政府高級官員說，對於中國引發的疑慮，特別是其非市場行為，「美國與歐洲立場空前一致」。另一名官員說，美歐也共同認為，俄國在烏克蘭的戰爭已讓中國處於「困難地位」，以及「中國對俄羅斯採取的每一措施，都讓中國與歐洲的關係更加艱難」。

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