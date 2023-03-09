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    造反啦！俄羅斯5地自辦網路公投 560萬人壓倒性贊成脫俄！

    俄羅斯5地區近日自發舉辦獨立公投，引發外界熱議。（歐新社）

    俄羅斯5地區近日自發舉辦獨立公投，引發外界熱議。（歐新社）

    2023/03/09 19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷傾注大量資源入侵烏克蘭，隨著閃電戰變成延長戰、徵兵、前線失利消息頻傳，不少俄國民眾心生不滿。近日，俄羅斯聯邦就有5個地區的民眾舉行自發性獨立公投，壓倒性票數贊成脫俄，引發外界熱議。

    綜合外媒報導，由維權人士發起的「俄羅斯聯邦自決在線公投」，今年2月16日至28在不與俄國本土相連的「飛地」加里寧格勒（Kaliningrad）、英格里亞（Ingria）、俄國境內烏拉爾地區（Ural）、西伯利亞（Syberia）、庫班（Kuban）這5地舉行，宣稱有560萬人參與。

    公投結果顯示，加里寧格勒贊成脫離俄國者佔72.1%、英格里亞66.2%贊成、烏拉爾地區68.2%贊成、西伯利亞（Syberia）63.9%贊成、庫班（Kuban）則有55.7%贊成。

    主辦方聲稱，這場線上公投的結果可以得出兩個結論，其一是地區獨立思想開始在普廷掌控下的「俄羅斯帝國」生根萌芽；其二是克里姆林宮也許早已意識到民心渙散，這次公投將讓克宮那群人開始害怕人民意志給當權者帶來的衝擊。主辦方還說，這一切只是走上自治的第一步，後續他們將努力把公投合法化。

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