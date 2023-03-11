認巴赫姆特血戰損失慘重 瓦格納全俄大舉招兵買馬

俄羅斯傭兵團體「瓦格納」領導人普里格津的「協和（Concord）」媒體公司3月3日公佈日期不明影片，普里格津在烏克蘭巴赫姆特的帕拉斯科維夫卡區（Paraskoviivka）。（路透）

2023/03/11 21:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕 俄羅斯軍隊和俄國傭兵團體「瓦格納（Wagner）」在烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）與烏國軍隊血戰數月，雙方僵持至今。瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）10日表示，該集團已在全俄廣開多個招募站招募新血，補充因為巴赫姆特損失的兵力。

普里格津10日透過他的宣傳媒體播出談話，表示已在俄國42座城市設58個據點招募人力，新招募的戰士正在加入，但是他未透露已經招到多少人。普里格津說，「儘管有烏克蘭武裝部隊的巨大抵抗，我們仍將往前」。

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烏俄兩軍已在巴赫姆特激戰7個月，至今烏國部隊仍在頑強抵抗，這場戰役血腥程度，被普里格津形容為「絞肉機」，而瓦格納傭兵在其中多場最激烈戰事中扮演要角。普里格津10日另外在社群媒體的發文指出，烏方正準備在巴赫姆特附近反擊，「當然，我們正盡一切所能防止此事發生。」

日前普里格津坦承，瓦格納在巴赫姆特損失慘重，並為彈藥不足問題，公開批評俄國軍方領導階層。他10日的談話表示，俄軍提供的補給情況已經有所改善，俄國政府正在「大量」生產彈藥，他的部隊也開始收到「2023年製造」的彈藥；不過，他又自我矛盾地說，「我不只為瓦格納，也為俄軍所有單位彈藥和砲彈不足擔心。」

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）10日表示，烏國決定在巴赫姆特繼續奮戰，因為俄軍投入他們精英中的精英在此戰役，烏軍要在莫斯科計畫的春季攻勢前，消耗這群精英戰力。

他在義大利《新聞報（La Stampa）》的訪問中說，「我們有兩大目標：盡可能削減他們有能力的兵力，把他們牽制在少數幾場令人疲乏的戰鬥中，打亂他們的攻勢，同時把我們的資源集中在其他地方，為春季反攻做準備」，他說，「所以，今天巴赫姆特在這方面完全奏效，甚至超過此役的關鍵要務」。

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