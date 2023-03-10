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    烏俄戰爭看不到盡頭？立陶宛情報首長：俄軍可再戰2年

    烏俄戰爭持續超過一年，戰況仍相當激烈。（法新社）

    烏俄戰爭持續超過一年，戰況仍相當激烈。（法新社）

    2023/03/10 09:40

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續超過一年，且似乎還看不見盡頭。立陶宛軍事情報首長推估，以目前戰事的激烈程度來看，俄羅斯可投入的資源能讓他們繼續對烏作戰2年。

    《路透》報導，立陶宛情報首長保拉維修斯（Elegijus Paulavicius）向記者表示，「俄羅斯現在握有的資源，能夠讓他們以目前的強度持續對烏作戰2年之久。」他認為，俄國的持久力還會取決於伊朗、北韓等國家所提供的軍事援助。

    保拉維修斯另提到，情報局所彙整的國安威脅評估指出，俄羅斯和中國政府在2022年不斷嘗試駭入立陶宛政府機構的電腦，主要目的是對該國的內政、外交事務進行長時間的收集。

    報導指出，立陶宛和中俄都有過節，他們是歐盟當中對俄羅斯批評最激烈的成員，以及因為讓台灣設立代表處與中國針鋒相對。

    情報局的評估寫道，西方陣營的制裁對削減俄羅斯生產戰爭機器的能力並未產生顯著效果，因為俄國把這些成本轉嫁到公共開支上，並透過許多中間人取得受西方制裁的科技。此外，俄軍正在適應長期與西方對峙的情況，未來的優先事項會是在波羅的海地區建立軍事影響力。

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