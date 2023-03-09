為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    原能總署：札波羅熱電廠安全堪憂 四周應設保護區

    聯合國國際原子能總署署長葛羅西呼籲，在俄軍占領下的烏克蘭札波羅熱核電廠四周建立保護區。（路透資料照）

    聯合國國際原子能總署署長葛羅西呼籲，在俄軍占領下的烏克蘭札波羅熱核電廠四周建立保護區。（路透資料照）

    2023/03/09 23:32

    〔中央社〕聯合國國際原子能總署署長葛羅西呼籲在俄軍占領下的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠四周建立保護區，以免廠內一再停電，並說各界對此問題「不以為意，令他震驚」。

    葛羅西（Rafael Grossi）在國際原子能總署（IAEA）35國組成的理事會中說：「我們每一次都是在碰運氣，如果我們一再這樣，終有一天運氣會用完。」

    在烏克蘭各地徹夜出現飛彈攻擊的情況下，歐洲最大的札波羅熱核電廠最後一條外部電線今天早上斷電。冷卻反應爐和燃料池的水循環系統，需要外部供電來使泵浦轉動。

    葛羅西已與烏克蘭和俄羅斯雙方商議數月，盼能在核電廠四周設立保護區，但談判似已停頓。

    葛羅西說：「我們必須致力維護這座電廠的安全，必須現在就致力於這件事，必須有所行動。我要提醒各位，這可是歐洲最大的核電廠。」

    他指出，自俄軍一年前占領這座電廠以來，這已是第6次斷電，也是去年11月以來首次斷電。

    他說，「這不能再繼續下去了，各方不以為意令我震驚。我們做了什麼足以避免核災發生」？他誓言繼續為此努力。

    負責札波羅熱核電廠營運的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示：「在飛彈攻擊下，烏克蘭電力供應系統連接札波羅熱電廠的最後一根電線已斷電。」

    烏克蘭國家核電公司並說，應急柴油發電機可提供廠內用電10天，而「倒數計時已開始，如果這次無法及時恢復外部供電，對全世界造成影響的輻射外洩災變恐將發生」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國際原能總署：烏核電廠周邊傳劇烈爆炸
    2023/01/27 16:02

    國際原能總署：烏核電廠周邊傳劇烈爆炸
    俄在札波羅熱核電廠儲存區架保護網 防砲火波及
    2022/12/18 01:19

    俄在札波羅熱核電廠儲存區架保護網 防砲火波及

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    烏克蘭指控俄軍 毒打並擄走2名札波羅熱核電廠高階職員
    2022/12/09 21:59

    烏克蘭指控俄軍 毒打並擄走2名札波羅熱核電廠高階職員
    安全考量！ 俄烏激戰 札波羅熱核電廠6反應爐全停
    2022/09/11 19:27

    安全考量！ 俄烏激戰 札波羅熱核電廠6反應爐全停

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播