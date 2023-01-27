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    國際原能總署：烏核電廠周邊傳劇烈爆炸

    聯合國核子監督機構國際原子能總署透露，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周邊傳出劇烈爆炸聲。（路透社）

    聯合國核子監督機構國際原子能總署透露，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周邊傳出劇烈爆炸聲。（路透社）

    2023/01/27 16:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、德國接連以戰車援助烏克蘭後，引發俄羅斯不滿，聯合國核子監督機構國際原子能總署表示，烏遭俄佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周邊傳出劇烈爆炸聲；俄核電站則反批，毫無根據。

    綜合外媒報導，俄軍去年2月入侵烏克蘭不久後，3月初攻占札波羅熱核電廠。俄羅斯與烏克蘭互控在附近發射砲彈，國際原子能總署因此派專家進駐烏克蘭5座核電廠。

    國際原子能總署監督人員會定期通報核電廠附近的爆炸事件，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）說，昨天當地上午10時左右傳出8起劇烈爆炸聲響，威力大到連窗戶都在震動，今天聽到更多爆炸聲。他呼籲，在周邊建立安全區。

    俄羅斯核電站運營商Rosenergoatom執行長顧問卡查（Renat Karchaa）表示，這些評論毫無根據，「只能用挑釁來形容」，傳播訊息前應該確認是否為謠言，該組織這樣的行為只是建立俄羅斯無法維護核電安全形象。

    對此，烏克蘭總理丹尼斯什梅哈爾（Denys Shmyhal）懷疑，俄羅斯的襲擊目標是能源廠。總統澤連斯基26日招開能源相關會議，以討論能源短缺與遭遇襲擊後的修復工作。

    根據國際原子能總署統計，札波羅熱核電廠有8座反應爐，6座已關閉，其餘2座則是熱停機模式，為整座核電廠以及附近的埃涅爾戈達爾鎮（Enerhodar）提供蒸氣和熱能。

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