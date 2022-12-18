俄在札波羅熱核電廠儲存區架保護網 防砲火波及

札波羅熱核電廠。（路透檔案照）

2022/12/18 01:19

〔中央社〕俄羅斯在烏克蘭南部札波羅熱州扶植的官員羅戈夫週六說，當地的歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠內一處核廢料儲放地點上方，正在架設一道防護罩，以防遭砲擊或無人機攻擊。

路透社報導，羅戈夫（Vladimir Rogov）發布的一段影片顯示，工人在橫跨數十座高約5公尺圓柱型儲存槽上方的鐵網，安裝一層看似某種透明薄片材質。

請繼續往下閱讀...

羅戈夫表示說「目前來說，這將能防護砲彈碎片與無人機投擲的急造爆炸裝置（IED）。但之後它還會更堅實。」

俄烏戰爭歷時10個月至今，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠頻遭戰火波及，引發可能釀成類似車諾比（Chornobyl）核災的疑慮。

基輔與莫斯科相互指控對方不顧後果砲擊這座核電廠。目前電廠的6座反應爐全都暫停運轉。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）13日與媒體通話時指出，俄羅斯與國際原子能總署（IAEA）保持聯繫。後者正努力協調將札波羅熱核電廠周圍劃定一個非軍事區。

不過，俄羅斯駐維也納國際組織常任代表尤里亞諾夫（Mikhail Ulyanov）週六告訴俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）：「現在要說我們正接近達成協議，很可能還嫌太早。我不會預測談判過程完結的時間點。」

影片顯示，工人在橫跨數十座高約5公尺圓柱型儲存槽上方的鐵網，安裝一層看似某種透明薄片材質。（擷取自推特影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法