慘了！鍾小平承認收傅崐萁1萬份「競選小物」 這些藍委恐全犯罪

鍾小平公開承認，他在選立委時確實有收到一萬份修容組，而且是傅崐萁「贈送」的。（資料照）

2025/02/12 21:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁去年初被媒體爆料，提供藍營等立委候選人競選小物，名嘴溫朗東昨（11日）指出，最近追查藍委李彥秀政治獻金時意外發現，負責出品競選小物的是花蓮縣「戰天下」公司，負責人竟是傅崐萁過去當花蓮縣長時的觀光處處長，質疑內情不單純，引發外界議論。而今天（12日）國民黨台北市議員鍾小平公開承認，他在選立委時確實有收到一萬份修容組，而且是傅崐萁「贈送」的！

傅崐萁去年初被爆料以「好禮3選2」的模式，提供全台近40位藍營及無黨籍立委候選人指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，被解讀是要為與韓國瑜角逐立法院長蓄積量能。溫朗東11日在臉書表示，他在調查李彥秀的過程中，意外搞懂了傅崐萁協助藍委「購買競選小物」的手法，他提供指甲刀修容組、帽子、環保提袋給立委候選人選擇，不論候選人選哪2種，傅都以各1萬份起跳協助談價錢。

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而溫朗東發現，李彥秀政治獻金有一筆花蓮「戰天下有限公司」的支出，當下納悶台北港湖的選舉為何會跑去找花蓮的公司幫忙，一查發現戰天下公司在2023立委選戰期間，是藍委候選人愛用的廠商，多名藍委的宣傳支出都提到戰天下公司。值得注意的是，戰天下成立於2022年10月11日，負責人名叫蘇意舜，和傅崐萁當縣長任內、2012年因違法經營民宿被彈劾的觀光處長蘇意舜同名同姓。

由於該公司推出來當競選小物的指甲刀修容組、帽子、環保提袋價值，明顯超過30元（賄選門檻），卻能把價錢壓低於30元給藍營候選人，溫朗東忍不住質疑「如果這家公司是為了幫傅崐萁發送禮品、收買藍委而成立的，那要問的是，這些禮品哪裡來的？中國來的嗎？有沒有花錢買？有沒有免費贈送給藍委？為什麼有些藍委收到了不敢用？」

沒想到2023年獲藍營提名參選北市中正、萬華立委的鍾小平，今天在政論節目上承認有收到1萬份指甲刀修容組，而且是傅崐萁贈送的，他沒有花半毛錢，「（那時）他助理打給我嘛，說要送東西來，我也是老江湖啊，當時我就問這個多少錢？30塊以上可能就不行，他說20幾塊。」此時主持人詢問鍾小平當時有沒有覺得奇怪，為何傅崐萁對他這麼好，要用送的？鍾小平則回應稱，「（因為）聽說別人也有送嘛，人家關心嘛，人家好意嘛，我覺得還好啦，又不是送我錢。」

鍾小平承認有收到戰天下的小物，而且還意外曝光是傅崐萁贈送，隨即在網上引發熱烈討論，不少網友驚呼，如果競選小物是傅崐萁送的，明明沒有花到錢卻申報開銷的藍委恐怕通通完蛋，以「購買」為名進行申報的藍委，恐都涉犯偽造文書罪嫌，而那些沒有申報「受贈」的藍委，也恐怕涉犯逃漏報政治獻金。

溫朗東今晚也在臉書發文表示，「我好像搞出大事了。鍾小平下午在『前進新台灣』政論節目上，坦言傅崐萁也『送』他一萬組競選小物。根據花蓮政壇人士證實，花蓮的戰天下公司是傅崐萁多年親信蘇意舜開的，戰天下背後是傅崐萁。如果無償贈送給數十位藍委，那不只是政治獻金申報不實、偽造文書（送的寫成是買的），更涉及傅崐萁涉嫌用修容組、帽子、環保袋等各一萬份小物收買人心，當選『國民黨立院黨團總召』的行賄及受賄罪！黨內初選亦構成賄選，更何況影響立院生態的總召一職。」

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