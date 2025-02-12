揭金與正嫁「1米8帥尪」 脫北外交官再爆兩人閃電交往

北韓領導人金正恩的胞妹金與正。資料照。（美聯社）

2025/02/12 23:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一位北韓前高層的脫北者證實，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，在2014年9月之前就已經結婚，且年初北韓官媒釋出，與金與正一同亮相的幼童，極有可能是其子女。

根據韓媒《中央日報》12日報導，在2019年歸順南韓的前北韓駐科威特代理大使柳賢宇（音譯）透露，自己在2014年9月，陪同岳父全日春參拜金正恩母親高容姬的墓陵時，曾經見過金與正的家人，彼此也打過招呼。全日春曾任勞動黨39號辦公室室長，也被稱為北韓最高領導人的「金庫管家」。

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柳賢宇回憶，「金與正的丈夫當時身穿軍裝，身高約1米8，相貌英俊。」柳賢宇進一步透露，「我曾見過岳父珍藏的金與正婚禮照片，照片中的新郎與我見到的那位是同個人。」柳賢宇還表示，「據我所知，金與正是在金日成綜合大學6個月特設班課程期間，結識其丈夫的。」

北韓官媒《朝鮮中央電視台》年初播出在平壤「5月1日競技場」，舉行的新年晚會錄影畫面，活動的畫面有拍到，金與正一手握著晚宴包，另一手牽著1男、1女2名幼童，步入進會場裡面。關於先前在新年活動上，金與正一同出現的幼童，柳賢宇指出，「男孩我不清楚，但女孩跟我所知的金與正女兒年齡相仿。」

金與正牽著1名男孩，1名女童，共同走進會場。（擷取自RFA自由亞洲電台臉書）

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