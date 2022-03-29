俄軍侵略頻釀「核能危機」 國際原能總署長親赴烏克蘭

國際原能總署署長格羅西親赴烏克蘭，與政府高層商討如何保障境內核電廠的安全。（圖取自推特）

2022/03/29 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過一個月，大小核電廠驚魂事件頻傳，國際原子能總署（IAEA）署長今（29）日親赴烏克蘭，與政府高層商討如何保障烏國境內核電廠的安全。

據《BBC》報導，國際原能總署署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）已進入烏克蘭，預計將與烏國政府高層會談，商討如何維持核電廠的安全。

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格羅西說：「軍事衝突已經讓烏克蘭內的核能電廠及其他具輻射性原料設施，面臨前所未有的危險。我們必須對此立即採取行動，才能保證這些設施能夠安全且穩定的繼續運作，降低核子事故發生的風險。」

據悉，俄羅斯侵略烏克蘭已超過一個月，發生多次令國際社會冷汗直流的核能驚魂事件，包括3月初以來的札波羅熱（Zaporizhzhia）電廠周遭起火、車諾比（Chernobyl）電廠電源線路遭切斷等事故。

相關原文請見：

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji — Rafael MarianoGrossi （@rafaelmgrossi） March 29, 2022

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