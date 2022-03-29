為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍侵略頻釀「核能危機」 國際原能總署長親赴烏克蘭

    國際原能總署署長格羅西親赴烏克蘭，與政府高層商討如何保障境內核電廠的安全。（圖取自推特）

    國際原能總署署長格羅西親赴烏克蘭，與政府高層商討如何保障境內核電廠的安全。（圖取自推特）

    2022/03/29 21:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過一個月，大小核電廠驚魂事件頻傳，國際原子能總署（IAEA）署長今（29）日親赴烏克蘭，與政府高層商討如何保障烏國境內核電廠的安全。

    據《BBC》報導，國際原能總署署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）已進入烏克蘭，預計將與烏國政府高層會談，商討如何維持核電廠的安全。

    格羅西說：「軍事衝突已經讓烏克蘭內的核能電廠及其他具輻射性原料設施，面臨前所未有的危險。我們必須對此立即採取行動，才能保證這些設施能夠安全且穩定的繼續運作，降低核子事故發生的風險。」

    據悉，俄羅斯侵略烏克蘭已超過一個月，發生多次令國際社會冷汗直流的核能驚魂事件，包括3月初以來的札波羅熱（Zaporizhzhia）電廠周遭起火、車諾比（Chernobyl）電廠電源線路遭切斷等事故。

    相關原文請見：

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍不知核災區...車諾比員工曝：他們無防護穿越「輻射紅樹林」
    2022/03/29 07:49

    俄軍不知核災區...車諾比員工曝：他們無防護穿越「輻射紅樹林」
    被俄占領車諾比萬頃森林燃大火 烏無法搶救：恐釀放射性污染
    2022/03/28 09:44

    被俄占領車諾比萬頃森林燃大火 烏無法搶救：恐釀放射性污染

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    俄軍持續砲擊居住城市 車諾比核電廠人員陷危機
    2022/03/25 15:43

    俄軍持續砲擊居住城市 車諾比核電廠人員陷危機
    身心俱疲！俄軍占領逾3週 車諾比核電廠半數員工首度輪替返家
    2022/03/21 09:49

    身心俱疲！俄軍占領逾3週 車諾比核電廠半數員工首度輪替返家

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    烏俄戰爭衝擊核子設施 原能會：國內外輻射值無異常
    2022/03/15 11:25

    烏俄戰爭衝擊核子設施 原能會：國內外輻射值無異常
    歐洲最大核電廠傳爆炸 烏克蘭控俄羅斯引爆「還沒完」
    2022/03/15 10:22

    歐洲最大核電廠傳爆炸 烏克蘭控俄羅斯引爆「還沒完」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播