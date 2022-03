俄軍侵略頻釀「核能危機」 國際原能總署長親赴烏克蘭

2022/03/29 21:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過一個月,大小核電廠驚魂事件頻傳,國際原子能總署(IAEA)署長今(29)日親赴烏克蘭,與政府高層商討如何保障烏國境內核電廠的安全。

據《BBC》報導,國際原能總署署長格羅西(Rafael Mariano Grossi)已進入烏克蘭,預計將與烏國政府高層會談,商討如何維持核電廠的安全。

格羅西說:「軍事衝突已經讓烏克蘭內的核能電廠及其他具輻射性原料設施,面臨前所未有的危險。我們必須對此立即採取行動,才能保證這些設施能夠安全且穩定的繼續運作,降低核子事故發生的風險。」

據悉,俄羅斯侵略烏克蘭已超過一個月,發生多次令國際社會冷汗直流的核能驚魂事件,包括3月初以來的札波羅熱(Zaporizhzhia)電廠周遭起火、車諾比(Chernobyl)電廠電源線路遭切斷等事故。

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji