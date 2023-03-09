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    影片曝光！烏軍「溫壓手榴彈」轟爆俄軍步兵戰車

    烏軍使用的RGT-16S（右）及改進型的RGT-27S2（左）溫壓手榴彈。（取自烏克蘭國防部）

    烏軍使用的RGT-16S（右）及改進型的RGT-27S2（左）溫壓手榴彈。（取自烏克蘭國防部）

    2023/03/09 19:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭自製新型「溫壓手榴彈」投入實戰！ 烏軍近日公布的影片，確認烏軍第30機械化旅已經開始使用烏克蘭自製的 RGT-27S2 溫壓手榴彈掛載在無人機，轟炸巴赫姆特（Bakhmut）前線的俄軍戰壕，效果優於傳統手榴彈，其中1枚更是直接轟爆了1輛俄軍BMP-1步兵戰車。

    溫壓手榴彈與傳統破片手榴彈的爆炸原理有很大不同，當它發生碰撞時（即落地或擊中目標），會觸發一個保險機構噴灑出爆炸性氣溶膠，與空氣混合後引爆。因此，這種手榴彈的爆炸強度，是傳統手榴彈的2～3倍。

    烏軍使用的RGT-27S溫壓手榴彈，爆炸過程中，可以在13立方公尺的空間產生持續4秒的爆炸火球，爆炸火球高2公尺、半徑2.8公尺，溫度高達2500～3000℃，不僅會殺傷人員，還能炸毀輕型裝甲車。

    除了溫壓手榴彈外，烏克蘭國家化學產品研究所還為該國陸軍開發出RPV-16溫壓火箭彈，並於2018年投產。

    RPV-16火箭彈採用一次性發射管，發射管自帶光學瞄具器，最大有效射程達到1000公尺。 RPV-16便攜性極強，推進動力為一台小型固體火箭引擎機。採用碰炸引信引爆，觸發後，會產生一團燃料空氣混合雲團直徑可達7～8公尺左右，覆蓋面積120平方公尺左右。爆炸雲團中最高溫度可以達到2500℃，比常見合金鋼的熔點還要高1000度，若直接命中，連合金鋼也會被融化。

    （影片網址）

    https://twitter.com/front_ukrainian/status/1633548097778339840

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