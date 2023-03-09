畫面曝光！ 烏空降突擊旅增援巴赫姆特 鞏固烏軍防禦

第80空降突擊旅已經抵達巴赫穆特附近加強烏克蘭的防禦。（圖擷自推特）

2023/03/09 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，俄烏雙方目前在烏東巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰中，有消息指出烏軍增援第80空降突擊旅已經抵達巴赫穆特週邊。

推特帳號「@Militarylandnet」在推特PO出照片，可以看到照片中有幾輛烏軍BTR-70裝甲運兵車正在移動中，車上滿載著烏軍士兵，「@Militarylandnet」在推文中表示「第80空降突擊旅已經抵達巴赫穆特附近加強烏克蘭的防禦。」

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烏克蘭總統澤倫斯基接受美國《CNN》專訪時表示，俄軍占領巴赫姆特之後，他們可以通往斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、頓州首府克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），這將為俄軍打開通往烏克蘭其他城鎮的道路，「這就是為什麼烏軍要堅守的原因」。

俄軍9日凌晨對烏克蘭境內實施大規模空襲，基輔、古拉耶夫（Mykolaiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、奧德薩（Odessa）、第聶伯羅（Dnipro）以及日托米爾（Zhytomyr）等地都有空襲警報，許多基礎設施都成為攻擊目標，目前傷亡人數還在統計中。

????Elements of 80th AirAssault Brigade seen arriving to the vicinity of #Bakhmut to reinforce the Ukrainian defense.#UkraineRussiaWar #80ОДШБр pic.twitter.com/VAqsBr0i9K — MilitaryLand.net （@Militarylandnet） March 8, 2023

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