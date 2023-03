畫面曝光！ 烏空降突擊旅增援巴赫姆特 鞏固烏軍防禦

2023/03/09 17:05

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,俄烏雙方目前在烏東巴赫姆特(Bakhmut)區域激戰中,有消息指出烏軍增援第80空降突擊旅已經抵達巴赫穆特週邊。

推特帳號「@Militarylandnet」在推特PO出照片,可以看到照片中有幾輛烏軍BTR-70裝甲運兵車正在移動中,車上滿載著烏軍士兵,「@Militarylandnet」在推文中表示「第80空降突擊旅已經抵達巴赫穆特附近加強烏克蘭的防禦。」

請繼續往下閱讀...

烏克蘭總統澤倫斯基接受美國《CNN》專訪時表示,俄軍占領巴赫姆特之後,他們可以通往斯拉夫揚斯克(Sloviansk)、頓州首府克拉馬托爾斯克(Kramatorsk),這將為俄軍打開通往烏克蘭其他城鎮的道路,「這就是為什麼烏軍要堅守的原因」。

俄軍9日凌晨對烏克蘭境內實施大規模空襲,基輔、古拉耶夫(Mykolaiv)、哈爾科夫(Kharkiv)、札波羅熱(Zaporizhzhia)、奧德薩(Odessa)、第聶伯羅(Dnipro)以及日托米爾(Zhytomyr)等地都有空襲警報,許多基礎設施都成為攻擊目標,目前傷亡人數還在統計中。

????Elements of 80th AirAssault Brigade seen arriving to the vicinity of #Bakhmut to reinforce the Ukrainian defense.#UkraineRussiaWar #80ОДШБр pic.twitter.com/VAqsBr0i9K