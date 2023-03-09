美軍司令:中國在南美洲行動頻繁 試圖取代美國地位形成威脅

美國南方司令部司令勞拉·理查森在眾議院軍事委員聽證會上報告，中國在南美洲的投資、在麥哲倫海峽附近建立太空監測站以及在三個南美國家經營鋰礦業務已逐漸對美國安全構成威脅。（圖片擷取自美國眾議院）

2023/03/09 14:00

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國南方司令部司令勞拉·理查森（Laura Richardson）昨日在眾議院軍事委員聽證會上報告，表示中國在南美洲的行動越來越頻繁，中國在南美洲的影響力，對美國已逐漸形成威脅。

根據美國半官方網站「USNI News」報導，美國南方司令部司令、陸軍上將勞拉·理查森指出，中國近期在南美洲的行動，例如投資一個價值30億美元（約新台幣923億元）的貨櫃港口、在麥哲倫海峽附近建立太空監測站以及在三個南美國家經營鋰礦業務，已經對美國安全構成的風險越來越大。

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她說，中國正意圖取代美國在南美洲的領導地位。由於巴拿馬運河、麥哲倫海峽和德雷克海峽需要保持對海上貿易的開放，她對中國的國營及民營公司在西半球擴大軍民兩用業務的能力感到擔憂。她警告，中國航天局在阿根廷設立用於探索月球背面的太空觀察站和衛星，也可用於飛彈瞄準。

北方司令部司令、空軍上將格倫·範赫克（Glen VanHerck）也告訴委員會，墨西哥80%的電信系統來自北京。

兩位指揮官說，當北京在南美洲上空發射的高空監視氣球飛越大西洋水域時，會啟動自毀程序。範赫克補充，西半球的24個國家已經在其3G/4G網絡中使用了華為等中國公司產品。一家巴西公司最近還與華為簽署了一份備忘錄，計畫將在巴西的一座城市建設5G網路。

理查森說，在COVID-19大流行之後，南美洲對迅速重建經濟和推進基礎設施更加積極。儘管擁有世界8%的人口，中美洲和南美洲的死亡人數卻佔世界的29%，這增加了其政府的危機感。COVID-19一直是導致大規模移民向美墨邊境遷移的主要因素，COVID-19留下的經濟不穩定創造了「腐敗和剝削的成熟環境」。

另外，俄羅斯在西半球的利益也有所擴大，去年年底與巴西就建立「新的戰略關係」進行了談判。它繼續在裝備和培訓方面大力支持古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉政府，而伊朗最近也向該地區派遣了軍艦，以重新建立在南美洲的影響力。在2022年，中國與南美洲的貿易額從180億美元躍升至4500億美元，而美國的貿易額基本持平，到2035年，中國的貿易額預計將達到7000億美元，與美國目前對該地區的貿易額相同。中國除了擴大貿易和迫使蓋亞那等國家在外交上不再承認台灣主權外，中國還加強了軍事影響力，例如承擔南美洲國家派遣軍官到中國軍事學校學習的費用。北京尚未做到的是與多邊軍事演習結合，例如美國最近完成的巴拿馬運河演習。

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