影片曝光！ 烏無人機投擲炸彈 成功摧毀俄軍主戰車

2023/03/09 12:02

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭無人機在戰爭期間大顯神威,立下許多戰功,推特流出一段烏軍第72機械化旅,在烏東前線以無人機攻擊俄軍主戰車,成功將其逼退並摧毀的影片。

推特帳號「@slavaukrainewin」在推特PO出一段影片,影片中烏克蘭烏人機對下方的俄羅斯主戰車先後投下2顆炸彈,俄軍戰車被炸冒煙後趕緊逃離現場,接著無人機找到逃逸的俄軍戰車後,再將炸彈扔進駕駛座,成功摧毀俄軍戰車。

俄烏雙方目前仍在烏東巴赫姆特(Bakhmut)區域激戰,北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)8日坦言,巴赫姆特可能「幾天內」就會失守,但是強調這不代表「戰爭的轉捩點」。

#UkraineRussiaWar️ Let's "nightmare" enemy tanks so that they disturb our infantry less. Because we love our infantry, but not enemy tanks.



72 OMBr named after Black Zaporozhians pic.twitter.com/QDTtqbsZ7L