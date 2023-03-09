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    影片曝光！ 烏無人機投擲炸彈 成功摧毀俄軍主戰車

    烏軍第72機械化旅，在烏東前線以無人機攻擊俄軍主戰車，成功將其逼退並摧毀。（圖擷自推特）

    烏軍第72機械化旅，在烏東前線以無人機攻擊俄軍主戰車，成功將其逼退並摧毀。（圖擷自推特）

    2023/03/09 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭無人機在戰爭期間大顯神威，立下許多戰功，推特流出一段烏軍第72機械化旅，在烏東前線以無人機攻擊俄軍主戰車，成功將其逼退並摧毀的影片。

    推特帳號「@slavaukrainewin」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭烏人機對下方的俄羅斯主戰車先後投下2顆炸彈，俄軍戰車被炸冒煙後趕緊逃離現場，接著無人機找到逃逸的俄軍戰車後，再將炸彈扔進駕駛座，成功摧毀俄軍戰車。

    俄烏雙方目前仍在烏東巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）8日坦言，巴赫姆特可能「幾天內」就會失守，但是強調這不代表「戰爭的轉捩點」。

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