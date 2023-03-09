中國持續與俄合作 美情報機構指中共是美國安最主要威脅

美國國家情報首長海恩斯（圖左）指出，雖然俄羅斯已遭國際反彈，但中國仍持續在許多方面與俄羅斯合作，也繼續試圖挑戰美國。她認為中國共產黨是對美國國家安全最重要的威脅。（法新社）

2023/03/09 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過一年，戰事至今未見停歇，美國聯邦參議院情報委員會8日召開年度聽證會，會中美國情報機構指出，雖然俄羅斯已遭國際反彈，但中國仍持續在許多方面與俄羅斯合作，也繼續試圖挑戰美國。美國國家情報首長（DNI）海恩斯（Avril Haines）認為，中國共產黨是對美國國家安全最重要的威脅。

綜合外媒報導，美國聯邦參議院情報委員會8日召開年度聽證會，會中美國情報機構發布威脅評估報告，內容主要關注來自中國和俄羅斯的威脅，指俄羅斯入侵烏克蘭雖引發國際反彈，中國卻持續在外交、國防、經濟及科技等方面與俄羅斯合作，持續試圖挑戰美國，即使此舉無法獲得大眾支持。

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報告也指出，中國將繼續恫嚇在南海其他競爭對手的行動。美國國家情報首長（DNI）海恩斯（Avril Haines）指出，中華人民共和國在全球範圍內，於經濟、科技、政治及軍事等方面對美國的挑戰越來越大，這也成為該單位特別優先的處理事項。她表示中國的情報、具體的野心和能力，使它成為美國最重要的情報競爭對手，並指中共是美國國家安全和全球領導地位的主要和最重要的威脅。

海恩斯也提到，中共領導人習近平的願景是希望中國在世界舞台上成為大國，且中共相信此舉必須透過犧牲美國的實力及影響力來達成。針對無黨籍參議員金恩（Angus King）詢問，針對北京與莫斯科的看法，海恩斯則表示「這段關係正持續深化」，並指她不認為中國及俄羅斯會變成美國與北約盟友那樣，中俄關係的走向也有一些限制，但中俄在各個領域的合作也確實在增加。

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