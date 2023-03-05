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    俄國禁用微信 中國網友諷：所以美國禁止抖音也很正常

    俄羅斯3日宣布將禁止政府部門使用外國軟體，其中包含微信（WeChat），引起中國網友嘲諷「美國禁止抖音華為也很正常」。（路透）

    俄羅斯3日宣布將禁止政府部門使用外國軟體，其中包含微信（WeChat），引起中國網友嘲諷「美國禁止抖音華為也很正常」。（路透）

    2023/03/05 23:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯政府本月1日公布，禁止政府部門使用部分外國軟體，其中就包含中國的微信（WeChat），消息傳至中國後引起網友嘲諷，「所以美國禁止抖音華為也很正常」。

    俄羅斯聯邦通信、資訊科技和大眾傳媒監督局（Roskomnadzor）公布聲明，內容指俄羅斯政府官員禁止使用部分由外國公司開發和運營的通訊軟體，其中包含

    Discord、Teams、Skype for Business、Snapchat、Telegram、Threema、Viber、WhatsApp和微信。

    對此，中國《網易新聞》稱，在國家安全上俄羅斯做的沒錯，且不是只針對微信，不需要大驚小怪。不過中國網友不買單，紛紛嘲諷「所以美國禁止抖音華為也很正常」、「美國禁抖音紛紛表示反對，俄羅斯禁止微信鴉雀無聲！」、「主流媒體完全噤聲」。

    美國於上個月下令聯邦機構在30天內刪除中國影音軟體抖音（TikTok），政府未來將全面禁用。針對美國禁令，中國外交部發言人毛寧曾回應：「美國竟如此懼怕一款年輕人喜歡的應用軟體，未免太不自信了。」

    俄國政府聲明指政府官員禁止使用部分由外國公司開發和運營的通訊軟體，其中包含Discord、Telegram和微信等軟體。（圖擷取自李老師不是你老師推特）

    俄國政府聲明指政府官員禁止使用部分由外國公司開發和運營的通訊軟體，其中包含Discord、Telegram和微信等軟體。（圖擷取自李老師不是你老師推特）

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