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    俄反對派領袖：要避免美中為台開戰 就要助烏克蘭戰勝俄國

    流亡前俄國首富霍多科夫斯基，警告，如果俄羅斯贏得侵略烏克蘭戰爭，將會讓北京更加大膽行事，會導致美國和中國為了台灣而起的戰爭。（法新社檔案照）

    流亡前俄國首富霍多科夫斯基，警告，如果俄羅斯贏得侵略烏克蘭戰爭，將會讓北京更加大膽行事，會導致美國和中國為了台灣而起的戰爭。（法新社檔案照）

    2023/02/16 20:14

    〔編譯管淑平／綜合報導〕敢於批評俄羅斯總統普廷的流亡反對派領袖、前俄國首富霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）15日警告，如果讓俄羅斯贏得侵略烏克蘭的戰爭，將會讓北京更加大膽行事，會導致美國和中國為了台灣而起的戰爭。

    《華盛頓郵報》15日報導，現居英國倫敦的霍多科夫斯基接受《華郵》專訪，談烏俄戰爭的影響。他說，「在烏克蘭戰爭的失敗，是邁向亞太戰爭的墊腳石」，一個大傢伙被人打在臉上，其他人就會開始懷疑，那個大傢伙是不是真那麼強壯，「如果美國想在亞洲開戰，達成此事的最正確道路就是也在烏克蘭展現軟弱」。他呼籲西方加強對烏克蘭軍事援助，讓烏克蘭取得勝利，是美國避免與中國爆發軍事衝突的唯一之道。

    霍多科夫斯基和另一名俄國反對派領袖、前世界西洋棋冠軍卡斯帕洛夫（Garry Kasparov），以及遭普廷監禁的納瓦尼（Alexei Navalny）的妻子尤莉亞（Yulia Navalnaya），受邀在本週末召開的「慕尼黑安全會議」發表演說。這場重要國際安全政策論壇首度邀請俄國反對派，而非俄國政府代表，明顯是對普廷的烏俄戰爭的斥責。

    霍多科夫斯基說，西方現在在支持烏克蘭策略上，有3條路可選，目前所做的逐步提高軍援，是在為戰爭久拖、充滿風險鋪路，無法保證烏克蘭能繼續承受當前的戰爭傷亡率，而且美國面臨2024年大選，政治爭議可能促使國會議員削減對烏克蘭的武器和經濟支援；而普廷可能尋求「不對稱方式」回應，在非洲、巴爾幹和中東地區政府、可能也包括在西方，破壞這些地區國家的穩定。

    第2條路是西方迅速且顯著提高軍援，包括提供長程飛彈、戰機，讓烏克蘭有能力摧毀俄國補給線，「唯一能突破戰場現狀的是航空」，「其他所有的都是次要的。」第3條路就是像在阿富汗、敘利亞等地那樣，華府湯其盟邦最終「撒手離開」，如此只會助長普廷開啟下一場戰端。

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