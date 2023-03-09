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    沒完沒了！美情報報告：普廷準備長期作戰

    美國情報評估認為，俄羅斯總統普廷有長期作戰的打算。（美聯社資料照）

    美國情報評估認為，俄羅斯總統普廷有長期作戰的打算。（美聯社資料照）

    2023/03/09 13:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國情報界年度威脅報告指出，情報機構認為俄羅斯可能不希望與美國和北約部隊發生直接軍事衝突，但這種情況仍有可能發生。此外，總統普廷準備在烏克蘭長期作戰，甚至可能持續數年。

    美國國家情報首長辦公室（ODNI）8日向國會提交年度威脅評估報告，報告對中國、俄羅斯、北韓、伊朗對美國構成的威脅提出警告，也提到氣候變遷、衛生安全等威脅對國家安全影響。

    在提及俄烏衝突時，報告稱，「迄今為止，俄羅斯領導人避免採取將烏克蘭衝突擴大到烏克蘭境外的行動，但升級的風險仍然很大。」

    美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）在證詞中說，俄烏衝突已經成為一場「雙方都沒有明確軍事優勢的消耗戰」，但普廷可能會繼續戰下去，時間可能會持續數年。

    她說：「我們預計俄軍今年不會恢復到足以在領土上取得重大進展的程度，但普廷很可能算計時間對他有利，並認為延長戰爭，包括可能暫停戰鬥，可能是他最終確保俄羅斯在烏克蘭戰略利益剩下的最佳途徑，即便這需要數年時間。」

    報告中表示，隨著俄羅斯因應烏克蘭戰爭造成的「廣泛破壞」，莫斯科將越來越依賴其核子、網攻和太空能力。

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