神準！烏軍連擊5輛戰車 俄軍倉皇逃離

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍在戰爭期間派出許多裝甲車與戰車,但最終大部分都成為了烏軍的戰果之一,推特流出一段,烏克蘭軍隊擊中5輛俄軍戰車,將俄軍戰車部隊打得潰不成軍的影片。

推特帳號「@PStyle0ne1」在推特PO出一段影片,影片中可以看到道路邊有許多燃燒與冒煙的戰車,而存活的戰車正在遠離砲擊區域,「@PStyle0ne1」在推文中表示「烏克蘭人連擊5輛俄軍戰車,其餘戰車試圖逃跑,盧甘斯克地區。」

美國國家情報首長辦公室(ODNI)8日向國會提交年度威脅評估報告,報告稱俄烏衝突「迄今為止,俄羅斯領導人避免採取將烏克蘭衝突擴大到烏克蘭境外的行動,但升級的風險仍然很大。」美國國家情報首長海恩斯(Avril Haines)在證詞中說,俄烏衝突已經成為一場「雙方都沒有明確軍事優勢的消耗戰」,但普廷可能會繼續戰下去,時間可能會持續數年。

Ukrainians hit 5 Russian tanks in a row and the remaining tanks try to flee

Reported as Luhansk area#Ukraine #UkraineRussianWar pic.twitter.com/SrtoUhmEFD