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    神準！烏軍連擊5輛戰車 俄軍倉皇逃離

    烏克蘭軍隊擊中5輛俄軍戰車，將俄軍戰車部隊打得潰不成軍。（圖擷自推特）

    烏克蘭軍隊擊中5輛俄軍戰車，將俄軍戰車部隊打得潰不成軍。（圖擷自推特）

    2023/03/09 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍在戰爭期間派出許多裝甲車與戰車，但最終大部分都成為了烏軍的戰果之一，推特流出一段，烏克蘭軍隊擊中5輛俄軍戰車，將俄軍戰車部隊打得潰不成軍的影片。

    推特帳號「@PStyle0ne1」在推特PO出一段影片，影片中可以看到道路邊有許多燃燒與冒煙的戰車，而存活的戰車正在遠離砲擊區域，「@PStyle0ne1」在推文中表示「烏克蘭人連擊5輛俄軍戰車，其餘戰車試圖逃跑，盧甘斯克地區。」

    美國國家情報首長辦公室（ODNI）8日向國會提交年度威脅評估報告，報告稱俄烏衝突「迄今為止，俄羅斯領導人避免採取將烏克蘭衝突擴大到烏克蘭境外的行動，但升級的風險仍然很大。」美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）在證詞中說，俄烏衝突已經成為一場「雙方都沒有明確軍事優勢的消耗戰」，但普廷可能會繼續戰下去，時間可能會持續數年。

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