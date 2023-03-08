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    南韓出手抗俄！首度證實放行波蘭「蟹式」自走砲援烏

    「蟹式」自走砲威力強大，是烏克蘭指名希望獲得的武器。（圖擷取自波蘭國防部官網）

    「蟹式」自走砲威力強大，是烏克蘭指名希望獲得的武器。（圖擷取自波蘭國防部官網）

    2023/03/08 19:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》8日獨家報導，據南韓官員透露，波蘭援助烏克蘭的「蟹式」（KRAB）155公厘自走砲，其中使用南韓K9雷霆式（K9 Thunder）自走砲底盤，早在去年就獲得南韓政府批准出口許可。這段話首度確認，南韓正式默許，至少間接提供烏克蘭武器零件，來進行對抗俄羅斯的戰爭。

    波蘭自烏俄戰爭爆發後，就提供大量軍備武器給烏克蘭，戰車至少250輛，還有18門「蟹式」自走砲。烏軍砲兵表示，「蟹式」比蘇聯時期留下的舊式戰車好很多，有高科技的 GPS 系統，射擊能更精準，高機動性也讓士兵更安全，操作模式上也很簡單，培訓兩週就能投入實戰。

    據《路透》報導，先前南韓官員拒絕就波蘭「蟹式」自走砲發表相關評論。這引發外界猜測，韓國是否已經正式同意放行，或只是睜隻眼閉隻眼。

    報導引述南韓防衛事業廳國際合作處歐亞分部主任金亨哲（音）表示，防衛事業廳轄下國防技術保護局經過審查後，批准這批武器轉移。

    波蘭研製的「蟹式」自走砲」，結合南韓 K-9自走砲底盤、英國 AS-90M 自走砲砲塔、155公厘52倍徑榴彈砲、自動裝彈機，以及波蘭 WB 電子公司的火控系統與「杜鵑花」（Azalia）戰場指管系統，可發射所有北約標準155公厘榴砲彈；一般榴彈射程為 32公里，火箭助推增程彈射程則達40公里。

    除了火力之外，蟹式自走砲的射控系統也具備致命性與高生存性，能在停車後30秒內射擊出第1砲，並具備30秒內完成撤離的速射與脫離能力，全程耗時僅約1分鐘，是波蘭陸軍中最先進與生存性最強的自走砲。

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