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    曾稱台灣很快會被統一 捷克「親中」總統卸任

    捷克總統齊曼（見圖）8日卸任，讓許多民眾拍手叫好。（美聯社）

    捷克總統齊曼（見圖）8日卸任，讓許多民眾拍手叫好。（美聯社）

    2023/03/09 18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克總統齊曼（Milos Zeman）8日卸任，將由退役陸軍將軍帕維爾 （Petr Pavel） 9日正式接任總統。由於齊曼任內一直引發爭議，如今總統換人當，讓許多民眾拍手叫好，直呼「鬆了一口氣」。

    《美聯社》報導，有約100多位激進份子8日在總統府遊行，甚至有人燃燒齊曼的雕像，並將其丟進河裡。有人接受訪問說，「這是一種宣洩，我們非常開心！」

    報導指出，78歲的齊曼曾連任2屆總統，在他任期內，不論內政或外交上皆不得民心。尤其是他鮮名「親中」立場惹人非議，他過去甚至稱「台灣很快會被中國和平統一」，捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Adamova）為此痛批，齊曼在「侮辱我們的民主夥伴」，她也說「齊曼做的一切都是為了掩蓋他對中國採取『奴性政策』的失敗」。

    在歐洲事務上，齊曼不僅多次不服從歐盟規定，他也針對捷克是否也應離開歐盟舉行全民公投。另外，齊曼對俄立場搖擺也受諸多撻伐，儘管他譴責俄國去年入侵烏克蘭，但在2014年俄國併吞克里米亞半島，他就反對歐盟對俄的初步制裁。

    內政上，齊曼曾被指責試圖根據自己的需要來調整憲法，像是捷克參議院2019年指控他在8起案件中，皆未遵循憲法規定，包括多次未能任命擬議的政府部長。

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