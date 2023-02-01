捷克準總統帕維爾：歐盟應放棄對中國的任何幻想

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）週三接受英國「金融時報」專訪，呼籲歐盟國家放棄對中國的任何幻想，稱他的國家不會再因與北京的利益不一致而「表現得像鴕鳥」。 （路透）

2023/02/01 21:35

〔編譯盧永山／綜合報導〕捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）日前與我國總統蔡英文通話，引發中國反彈叫囂，引起國際關注。帕維爾週三接受英國「金融時報」專訪，呼籲歐盟國家放棄對中國的任何幻想，稱捷克不會再因與北京的利益不一致而「表現得像鴕鳥」。

帕維爾表示：「中國及其政權目前不是一個友好國家，它在戰略目標和原則上與西方民主國家不相容，這是我們必須承認的事實。」

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帕維爾上月30日無視可能遭到報復的警告，成為首位與蔡英文總統通話的剛當選歐洲國家元首。帕維爾說，在經濟上，捷克從台灣比從中國受益更多，「我們不會像鴕鳥一樣隱瞞這個現實」。

在帕維爾與蔡英文通電話後，中國上月31日發表了嚴厲回應，並呼籲布拉格改變策略，避免兩國關係出現「不可挽回的損害」。

北京要求其他國家視台灣為中國的一部分，並透過限制出口來懲罰立陶宛的親台立場。去年12月歐盟針對中國與立陶宛的爭端，將中國告上世貿組織（WTO），但中國的威嚇並未阻止帕維爾說出他的想法。

帕維爾說：「我知道一些潛在威脅，但與此同時，我真的沒有看到任何違反傑克與中國關係的行為。」

帕維爾說，這次通話是由台灣發起的，但他隨時準備在某個階段會見蔡英文，並希望與台灣建立更牢固的關係。他指出：「毫無疑問，台灣今天是微晶片超級大國。」

帕維爾指出，捷克國會下議院議長將於3月訪問台北，此行應會帶來「關於如何擴大我們合作的一些新想法」。

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