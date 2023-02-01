中國又要崩潰！捷克親台一波波 眾議院議長3月將來訪

捷克眾議院議長艾達莫娃宣布將要造訪台灣。（歐新社）

2023/02/01 20:02

首次上稿 02/01 19:12

更新時間 02/01 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊2020年來訪，引發中國一連串抗議，前兩天剛剛當選的準總統帕維爾（Petr Pavel）與我國總統蔡英文通話又讓中方爆氣，如今又傳出捷克政壇還有新動作，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Adamová）確認3月底將親自造訪台灣，恐怕會讓北京再度崩潰！

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根據《真理報》（Pravda）報導，捷克眾院議長艾達莫娃堅定挺台，被認為是該國近年來最友台的眾議院議長今天（2/1）與我國外交部長吳釗燮進行視訊會議時，證實今年3月底將訪台，雙方討論相關計畫。據悉，捷克一支商業代表團、科研教育機關及多名市政官員將隨艾達莫娃來到台灣。

艾達莫娃在視訊中向吳釗燮表示，「尊重人權和尊重自由民主原則的合作夥伴的系統支持是我們議會外交的優先事項之一」。她也提到立場親中的現任總統齊曼（Miloš Zeman）即將卸任，支持與民主體制並肩的帕維爾將上台，過去政府內部對中政策時常有摩擦的狀況將改善，「我很高興在多年相互不協調（指對中政策）之後，所有官員最終將再次團結起來。」

捷克台灣商會（Czech Taiwanese Business Chamber）指出，艾達莫娃預計於3月25日率團抵台，可能會直接搭成政府專機從布拉格直飛台北，另外一種方式則是搭乘商務航空。當月27至29日，訪團將在台參與各種商務活動，包括舉行「第18屆台捷經濟會議」、「捷克-台灣中心」成立儀式、智慧城市論壇暨展覽捷克館開幕儀式等。

捷台商會還說，3月29日到3月31日間，隨團的捷克企業可選擇前往南韓或留在台灣參訪，選擇在台繼續參訪的企業，將根據各廠商的屬性與需求，量身規劃所需的企業拜訪行程，計畫前往新竹、台中、高雄、台北等地尋求合作契機。

去年11月2日高票連任捷克參議院議長的韋德齊（Miloš Vystrčil），2020年2月也曾率團訪台，成為捷克1989年民主化後訪台最高階官員，還以首位非邦交國議長身份受邀至立法院發表演說，並以華語喊出「我是台灣人」。

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