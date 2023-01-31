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    和蔡總統一樣是貓奴 捷克準總統狂曬與貓合照

    捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）台灣時間30日傍晚6點與我國總統蔡英文舉行電話會議，引發國際關注。而帕維爾也和蔡英文一樣也是位十足的貓奴，經常在推特上曬出與貓咪合照。（圖擷取自Petr Pavel推特；本報合成）

    捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）台灣時間30日傍晚6點與我國總統蔡英文舉行電話會議，引發國際關注。而帕維爾也和蔡英文一樣也是位十足的貓奴，經常在推特上曬出與貓咪合照。（圖擷取自Petr Pavel推特；本報合成）

    2023/01/31 23:15

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）台灣時間30日傍晚6點與我國總統蔡英文舉行電話會議，引發國際關注。而帕維爾也和蔡英文一樣是位十足的貓奴，經常在推特上曬出與貓咪合照，引來不少關注。

    東歐網媒《Visegrád 24》今（31）日在推特上指出，一張捷克準總統帕維爾與貓咪的合照在捷克中年女士們之間廣為流傳，她們也是對帕維爾財政政策觀點的堅定支持者。從圖中可見帕維爾身穿襯衫，一隻黑棕相間的貓咪正蜷縮在他懷中。

    而從帕維爾本人的推特帳號可見，除了分享政策或與民互動的照片外，他也常曬出與一隻稱為米克（Micku）的貓咪合照，推文都引來不少捷克網友討論，並分享自家寵物照片。

    帕維爾30日與蔡英文通話時表示，捷克堅定站在民主體制的同一邊，支持台灣維持具有活力的民主制度，不受威權主義脅迫，也將加強與台灣發展各面向的合作關係。而中國外交部發言人毛寧今日則表示，中方表達強烈不滿和堅決反對，已向捷克提出嚴正交涉。

    捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）台灣時間30日傍晚6點與我國總統蔡英文舉行電話會議，引發國際關注。而帕維爾也和蔡英文一樣也是位十足的貓奴，經常在推特上曬出與貓咪合照。（圖擷取自Petr Pavel推特）

    捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）台灣時間30日傍晚6點與我國總統蔡英文舉行電話會議，引發國際關注。而帕維爾也和蔡英文一樣也是位十足的貓奴，經常在推特上曬出與貓咪合照。（圖擷取自Petr Pavel推特）

    從帕維爾本人的推特帳號可見，除了分享政策或與民互動的照片外，他也常曬出與一隻稱為米克（Micku）的貓咪合照。（圖擷取自Petr Pavel推特）

    從帕維爾本人的推特帳號可見，除了分享政策或與民互動的照片外，他也常曬出與一隻稱為米克（Micku）的貓咪合照。（圖擷取自Petr Pavel推特）

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