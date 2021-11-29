齊曼才出院又確診COVID-19 捷克總統關在透明隔間內任命新總理

齊曼待在透明隔間內任命右翼人民民主黨黨魁費亞拉為新總理。（美聯社）

2021/11/29 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕捷克總統齊曼（Milos Zeman）27日出院後，28日上午任命反對陣營領袖為捷克新總理，由於齊曼日前才確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），讓他得待在透明隔間內完成這儀式。

綜合外媒報導，齊曼因肝臟疾病住院1個多月後，11月25日才出院，但當天又確診武漢肺炎，再度被送回醫院，27日出院。按照捷克衛生部規定，77歲的齊曼必須隔離2週。

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週日在總統官邸舉行的儀式上，為避免其他出席人士染疫，坐在輪椅上的齊曼被全身穿著防護衣的人員推進會場的透明隔間內，任命右翼人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉（Petr Fiala）為新總理。

費亞拉領導的中間偏右3黨聯盟在10月初贏得國會眾議院選舉，預計12月中旬完成組閣。

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Prezident Miloš Zeman mě jmenoval předsedou vlády. Změna je na dosah. pic.twitter.com/qDrevVFTg3 — Petr Fiala （@P_Fiala） November 28, 2021

按照捷克衛生部規定，77歲的齊曼必須隔離2週。（美聯社）

齊曼（右）在透明隔間內任命右翼人民民主黨黨魁費亞拉（左）為新總理。（路透）

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