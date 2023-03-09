俄軍大規模攻擊！ 烏克蘭多地區基礎能源設施損壞

俄軍9日凌晨開始大規模砲轟烏國至少7個地區或城市，目前傷亡人數仍在統計中。圖為基輔遭俄軍砲轟後瀰漫煙霧。（路透）

2023/03/09 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄持續交戰，俄軍9日凌晨開始大規模砲轟烏國至少7個地區或城市，包括首都基輔、古拉耶夫（Mykolaiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、奧德薩（Odessa）、第聶伯羅（Dnipro）以及日托米爾（Zhytomyr）皆傳出防空警報，傷亡人數仍在統計中。

綜合外媒報導，烏國官員指出，俄軍飛彈擊中廣泛目標，包括從西部的日托米爾、中西部城市文尼察（Vinnytsia）和羅夫諾（Rivne）一直延伸到烏克蘭中部的第聶伯羅和波爾塔瓦（Poltava）等多個地區。

請繼續往下閱讀...

基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）說，西南部發生爆炸，正趕往現場救援，被攻擊後基輔約有15％地區處於無電可用狀況；敖德薩州（Odessa）州長馬欽柯（Maksym Marchenko）在電報指出，俄軍發射大規模發射飛彈攻擊，鎖定基礎設施和民宅，電力已切斷。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）直指，該市和地區遭受15次襲擊，俄軍同樣鎖定當地基礎設施；西部城市利維夫（Lviv）軍事管理負責人科齊茨基（Maksym Kozytskyi）說，砲轟造成當地至少有5人死亡。

據悉，俄軍距今最後一次大砲轟是在今年2月16日；自2022年10月以來，俄軍持續針對烏克蘭民用設施發動大規模攻擊，其中特別鎖定基礎能源設施，造成烏國多個城市經常陷入一片黑暗，起初俄軍每週攻擊1次，隨著時間推移，攻擊變得較為分散，外界推測俄軍疑正節省彈藥量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法